Tineo celebra San Francisco con feria y concurso de ganado: estas son las actividades que acogerá el recinto ferial

La Feria de San Francisco es uno de los eventos ganaderos más importantes del concejo de Tineo. El sábado día 4 el recinto ferial se llenará de ganado vacuno y equino para desarrollar el tradicional mercado y paralelamente se desarrollará el XXI Concurso de caballos de pasto. Además, desde hace unos años la cita se complementa con un concurso y exposición avícola, organizado por la Asociación para la Recuperación de la Pita Pinta Asturiana.

De hecho, de las aves se podrá disfrutar desde el jueves día 2, cuando comenzarán a entrar en el recinto. Se esperan más de mil ejemplares entre los que se podrán ver diferentes razas de gallinas, perdices, emús, ocas, patos, pavos, faisanes y palomas. Las protagonistas, sin duda, son las gallinas de la raza autóctona pita pinta, que se someten a la valoración del jurado para participar en el concurso, que entregará sus premios el sábado.

Además, la exposición avícola no solo se vuelve un atractivo para el público en general, sino también para el escolar y a lo largo del jueves y el viernes, los colegios Verdeamor y Pascón, de la capital, y el Príncipe Felipe, de Navelgas, desplazarán a los escolares a realizar una visita guiada. En total se espera que unos 250 escolares pasen por la exposición y disfruten de los diferentes tipos de aves y las explicaciones de Emilio Martínez, presidente de la asociación.

Ya el sábado día 4, tendrá lugar la reconocida feria de San Franciso y paralelamente se celebrará el Concurso de Caballos de Pastos con presencia, este año, de 100 animales procedentes de diversos puntos de Asturias, lo que convierte esta edición “en todo un éxito de participación”, destacan desde el Ayuntamiento de Tineo. Concursan animales en dos categorías distintas, animales de tiro con un total de 31 ejemplares y de pastos con un total de 69 animales. Las ganaderías participantes vienen de Castrillón, Gozón, Grado, Laviana, Navia, Pravia, Salas, Siero, Tineo y Valdés.

Los animales entrarán en el recinto el día 4 de octubre hasta las 9.30 de la mañana, para dar comienzo al concurso a las 10.00 h. con el juzgamiento de las distintas categorías y secciones para finalizar en torno a las 15.00 horas.

También se darán cita los puestos de venta que se ubicarán en la entrada principal del recinto ferial.