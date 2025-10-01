Bronca política en El Franco a cuenta del permiso de construcción obtenido por el eólico Viento de Sellía

El parque eólico Viento de Sellía logró el pasado septiembre la autorización administrativa de construcción por parte de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. La infraestructura, promovida por la empresa Parque Eólico Amura ocupará terrenos de Boal, Castropol y El Franco, donde ha encontrado oposición vecinal. En este sentido, el permiso ha motivado el cruce de acusaciones entre Izquierda Unida y el Gobierno socialista del concejo franquino.

"Queremos manifestar públicamente nuestro firme apoyo al colectivo vecinal de la parroquia de La Braña, acompañándoles en su legítima lucha contra la instalación de este parque eólico. A diferencia del Ayuntamiento de El Franco, que ha optado por respaldar los intereses de una empresa financiada con capital saudí, nosotros estamos del lado de quienes defienden su territorio, su salud y su historia", señala en un comunicado el portavoz de Convocatoria por El Franco, Gildo Tellado. Señala en su escrito que este parque formado por cuatro aerogeneradores contempla torres a menos de 500 metros de las viviendas, "lo que supone un grave riesgo para la calidad de vida de los vecinos".

Convocatoria por El Franco denuncia también la "deforestación masiva" que este proyecto provocará en la sierra que va de Rozadas al Chao das Trabas, así como el "alto riesgo" de destrucción de restos arqueológicos. Por todo ello pide "que se atiendan las peticiones" vecinales y apela a la "responsabilidad institucional" de dar protección al patrimonio natural, histórico y humano.

Energías renovables como motor

Por su parte, el Gobierno de la socialista Cecilia Pérez deja claro su "apoyo a los vecinos", pero también a las energías renovables "como motor de futuro". "Reiteramos nuestro apoyo absoluto a los vecinos y vecinas de La Braña, a quienes reconocemos su derecho legítimo a ser escuchados, informados y acompañados en un proceso que afecta directamente a su vida diaria y a su entorno", señala Cecilia Pérez. En este sentido se compromete a tener en cuenta y trasladar las peticiones de los vecinos a lo largo del proceso que ahora se abre. A renglón seguido pone sobre la mesa su firme apuesta por las energías renovables "como herramienta esencial para avanzar hacia un modelo sostenible, que reduzca nuestra dependencia energética y contribuya a frenar el cambio climático".

Señala el consistorio que no actúa bajo intereses ajenos a nuestro concejo y no comparte "la visión catastrofista y desmovilizadora del concejal de IU". Y añaden: "Convertir el debate sobre la transición energética en un enfrentamiento entre vecinos y renovables es un error que solo perjudica a nuestra tierra. Apostar por las energías limpias no significa ignorar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía, sino garantizar que estas se integren en la planificación y ejecución de los proyectos".

Por último, el Gobierno franquino pide a las fuerzas políticas que abandonen "discursos de confrontación" y las invita "a trabajar conjuntamente por un modelo energético que ponga en el centro tanto a las personas como al territorio".

Cabe recordar que el eólico Viento de Sellía cuenta con el permiso de construcción por parte del Principado, pero debe lograr todavía la aprobación definitiva del Plan Especial del Parque Eólico, además de la pertinente licencia de obras. La Consejería de Ordenación del Territorio, en manos de IU, ha criticado en varias ocasiones que Transición Ecológica del Principado complete las autorizaciones administrativas de instalaciones "cuya viabilidad no está garantizada" al no estar aprobados definitivamente los planes especiales que habiliten sus suelos para las infraestructuras eólica.