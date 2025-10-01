Un centenar de alegaciones para parar los eólicos de Folgueiras y Chao Gran: "Pedimos una vez más la denegación de los planes especiales"

La plataforma vecinal "Xente de Oscos-Eo" continúa firme en su lucha contra los "polígonos industriales" eólicos que se quieren construir en la comarca más occidental de Asturias. En este caso, han presentado en el Ayuntamiento de Vegadeo un total de 135 alegaciones de vecinos directamente afectados por los eólicos de Folgueiras y Chao Gran, promovidos por Enel Green Power, la filial de renovables del grupo Endesa. Los afectados piden "una vez más" la denegación de los planes especiales para cambiar el uso del suelo y permitir el desarrollo de los citados proyectos.

"Estos proyectos, que afectarían a los concejos de Vegadeo, Taramundi y Villanueva de Oscos, pretenden instalar 8 aerogeneradores de 200 metros de altura a menos de un kilómetro de varios pueblos: A Coba, Folgueiras, Castromourán, La Espina, Monticelo, Restrepo y Busdemouros. También afectarían a las captaciones de sistemas de agua que abastecen más de 25 pueblos de Vegadeo y Taramundi, siendo esta una de las grandes preocupaciones de la población", expone el colectivo Xente de Oscos-Eo.

La plataforma recuerda que este rechazo social "no es nuevo, sino que los vecinos de los pueblos afectados por estos proyectos lo vienen manifestando reiteradamente desde 2021 cuando se enteraron de los planes de expolio de estos proyectos". En este sentido, señalan que estos proyectos han supuesto el envío de miles de alegaciones y firmas, y también motivaron la puesta en marcha de una campaña de recaudación de fondos para financiar la defensa de los intereses vecinales ante la justicia. En concreto, se recaudaron 22.000 euros "para poder interponer recursos contenciosos contra la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Administrativa Previa de dichos proyectos".