Los electricistas municipales de Tineo cuentan con un nuevo coche con elevador para trabajos en altura
La adquisición del vehículo Pick Up supuso una inversión de 90.629 euros
El Ayuntamiento de Tineo incorpora un nuevo vehículo tipo Pick Up 4x4 con plataforma elevadora telescópica, destinado a los trabajos en altura de la brigada municipal de electricidad.
Esta adquisición supuso una inversión de 90.629 euros, de los que 66.079,43 euros estuvieron financiados a través del programa de fondos europeos LEADER, siendo el resto del importe apostado por el presupuesto municipal.
“La incorporación de este vehículo era una necesidad acuciante para garantizar el servicio eléctrico en todo el concejo, especialmente en las zonas rurales de difícil acceso”, aseguran fuentes del Ayuntamiento tinetense, que desde 2023 venía alquilando un vehículo similar.
Por ello insisten en que no solo servirá para mejorar el servicio, “sino que también se logra un importante ahorro económico para las arcas municipales”.
Este lunes el Ayuntamiento recibió el vehículo, una entrega a la que asistieron la alcaldesa Montse Fernández, concejales de la corporación, los trabajadores municipales del servicio Samuel y Raúl, el gerente del Ceder Valle del Ese-Entrecabos Eloy Rodríguez Arrizabalaga, y representantes de la empresa Arsan Maquinaria y del fabricante.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Aplazado el Valencia-Oviedo por alerta roja por lluvias y tormentas: se jugará en esta nueva fecha
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda