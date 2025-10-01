Los electricistas municipales de Tineo cuentan con un nuevo coche con elevador para trabajos en altura

El Ayuntamiento de Tineo incorpora un nuevo vehículo tipo Pick Up 4x4 con plataforma elevadora telescópica, destinado a los trabajos en altura de la brigada municipal de electricidad.

Esta adquisición supuso una inversión de 90.629 euros, de los que 66.079,43 euros estuvieron financiados a través del programa de fondos europeos LEADER, siendo el resto del importe apostado por el presupuesto municipal.

“La incorporación de este vehículo era una necesidad acuciante para garantizar el servicio eléctrico en todo el concejo, especialmente en las zonas rurales de difícil acceso”, aseguran fuentes del Ayuntamiento tinetense, que desde 2023 venía alquilando un vehículo similar.

Por ello insisten en que no solo servirá para mejorar el servicio, “sino que también se logra un importante ahorro económico para las arcas municipales”.

Este lunes el Ayuntamiento recibió el vehículo, una entrega a la que asistieron la alcaldesa Montse Fernández, concejales de la corporación, los trabajadores municipales del servicio Samuel y Raúl, el gerente del Ceder Valle del Ese-Entrecabos Eloy Rodríguez Arrizabalaga, y representantes de la empresa Arsan Maquinaria y del fabricante.