El piloto tapiego Alejandro Méndez hace su triplete en Galicia: logra el campeonato gallego de karting por tercer año consecutivo

El piloto tapiego Alejandro Méndez sigue sumando triunfos a su particular carrera en el mundo del motor. A sus trece años acaba de lograr, por tercer año consecutivo, el triunfo en el Campeonato Gallego de Karting. En 2023 ganó en la categoría Mini y acaba de sumar su segunda victoria en la categoría Junior. "Este año fue mucho más luchado, con más nivel y está muy contento de haber logrado la victoria", señala su madre, Laura Méndez.

El campeonato contó este año con cuatro "meeting" o pruebas, compuestas a su vez por dos carreras. En total, el tapiego participó en ocho carreras celebradas en los circuitos de As Pontes (aquí hubo dos meeting), Outeiro de Rey y Magdalena. En este último, ubicado en Pontevedra, se alzó vencedor. "El año pasado el campeonato estuvo entre dos, pero este año hubo cuatro pilotos con posibilidades de ganar hasta el final. Hay más nivel porque los mejores ya van con equipos profesionales", apunta Laura Méndez, responsable del Kartódromo de Tapia.

El joven piloto con su abuelo Alejandro Méndez. / M. Rulfo

Madurando como piloto

"Galicia tiene buenos circuitos y se posicionó como el mejor campeonato del Norte", señala Méndez. Sobre cómo se siente su hijo tras el triunfo, lo tiene claro: "Está contento, pero Alejandro nunca se conforma. A lo largo de estos años ha ido madurando y evolucionando como piloto. Nosotros no aspiramos a nada profesional, pero sí a que Alejandro dedique tiempo y esfuerzo a algo que le gusta y en lo que se puede ir superando, para que aprenda del esfuerzo y de la superación". En este punto, su madre agradece el apoyo que el niño recibe del instituto Marqués de Casariego de Tapia, donde cursa tercero de la ESO.

El año próximo a Alejandro le tocaría por edad un cambio de categoría, lo que supondría pasar a la Senior o absoluta. "Por tamaño y peso le queda grande, así que aún se le permitiría seguir otro año en Junior. Es una decisión que aún no hemos tomado", señala Laura Méndez.

Probando en el Nacional

Además del Campeonato de Galicia, Alejandro Méndez empezó el año ganando el Campeonato Social de Cabañas Raras, en León. Este año también compitió en dos carreras del Campeonato de España, logrando resultados satisfactorios. En el circuito MotorLand, de Aragón, logró un puesto 11 de 32 pilotos en la crono que marca las posiciones de salida. Después, en la carrera no tuvo suerte y sufrió un accidente, que provocó una avería fuerte en su kart y un buen susto. También compitió en la prueba de Campillos (Málaga), logrando los puestos 17 y 21 de una parrilla de 31 pilotos.

Antes de que finalice el año podría acudir a una prueba en Valencia, pero aún no está decidido. Con todo, cierra un año de competición brillante.