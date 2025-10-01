Unión política en Navia para pedir a Educación que no se recorte una de las tres unidades de Infantil del colegio de Puerto de Vega
La moción presentada por el PP salió adelante por unanimidad, si bien se incorporó una enmienda del PSOE para pedir una reunión con los responsables educativos
El colegio Pedro Penzol de Puerto de Vega, en el concejo de Navia, estuvo a punto de perder este curso una de las tres unidades de Infantil con las que cuenta. La movilización de las familias y el centro logró convencer a Educación para mantener este curso intacto el ciclo, si bien no se garantiza su conservación en años venideros. Es la razón por la que el Gobierno de Navia llevó al Pleno una moción en la que se solicita "revertir de manera definitiva" estos recortes. El escrito del PP logró el apoyo del PSOE y salió adelante por unanimidad de los presentes (en la sesión plenaria faltaron la edil de IU y una concejala del PSOE).
La moción popular defiende la excelencia del colegio de Puerto de Vega, que destaca por "su innovación y calidad" y por ser un elemento clave para el pueblo. El Gobierno que lidera la alcaldesa Ana Isabel Fernández señala que fue en agosto cuando tuvieron noticia de la intención de Educación de recortar un aula de Infantil, "convirtiendo a las dos aulas restantes en mixtas", integrando a niños de 3 a 6 años. La moción indica que la medida plantea también un recorte docente y la previsión de implantar el mismo procedimiento en Primaria de cara a cursos venideros.
"Esta reducción de aulas y de profesorado es preocupante para quienes vivimos en el medio rural", señala la moción, que critica también la contratación de personal para la materia de gallego-asturiano. El documento que se enviará a Educación pide revertir los recortes planteados y revisar las ratios. Si bien el PSOE no estaba de acuerdo con la redacción de algunos puntos, respaldó la moción, eso sí, incluyendo la solicitud de una reunión con todas las partes afectadas. "Este es el paso más útil y eficaz para que la voz de las familias se escuche de verdad. No se trata de buscar un titular fácil, sino de garantizar que el Pedro Penzol siga siendo un colegio de calidad, con los recursos que necesita y con soluciones estables a medio plazo", señaló el portavoz socialista Gonzalo Asenjo, que expresó su apoyo a las familias y a la "preservación del servicio educativo en una zona rural como la nuestra".
