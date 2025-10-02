Ávila y Asturias se dan la mano en Castropol: Medio centenar de estudiantes de dos institutos abulenses visitan Oscos-Eo
"Es muy importante acercarse a otro rincón de España porque abre la mente y nos da otra perspectiva de la vida", señala la consejera de Educación, Eva Ledo
Medio centenar de estudiantes de los institutos Hermenegildo Martín Borro, de Cebreros, y Valle del Alberche, de Navaluenga, llegaron ayer a Castropol para realizar un viaje de cuatro días por la comarca Oscos-Eo. Se trata de un nuevo capítulo de los intercambios educativos puestos en marcha en 1999 entre Ávila y Asturias. Primero a través del colegio Aurelio Martín de Ibias y, desde hace diecisiete años canalizados a través del Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo. La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, dio ayer la bienvenida a los jóvenes, a los que invitó a disfrutar de la experiencia: "Es muy importante acercarse a otro rincón de España porque nos abre la mente y nos da otra perspectiva de la vida".
El acto de bienvenida a los alumnos tuvo lugar en el Ayuntamiento de Castropol, a donde llegaron "impresionados" tras realizar un paseo en lancha por la ría del Eo. "A los chavales les ha gustado todo y esto es maravilloso, sobre todo, por lo importante que es que los chavales conozcan nuevos sitios y aprendan fuera", resumieron los docentes abulenses, muy agradecidos por la acogida. En noviembre, los estudiantes del instituto veigueño devolverán la visita.
El coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández, recordó a los estudiantes que esta relación con Ávila nació "mucho antes de que hubieran nacido" y gracias al abulense Aurelio Delgado. "De forma casual empezamos una relación que fructificó en que cientos de escolares de Ávila y Asturias hayan conocido ambos territorios", señaló el docente, sobre los fuertes lazos que unen a ambas regiones. Sobre ello también habló el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, que animó a los jóvenes a disfrutar una comarca "con muchos atractivos y potencialidades".
Presentes en la recepción también estuvieron el diputado abulense Javier González y el director general de Innovación y Formación del Profesorado de Ávila, Luis Domingo González. Este último realizó una férrea defensa de la labor del profesorado: "No hay mayor capacidad de influencia que la de un profesor sobre su discípulo, ni mayor capacidad de inspiración que la de un alumno sobre su docente. Este enriquecimiento mutuo va a tener lugar en un lugar idílico y os invito a aprovecharlo". Coincidió con él la consejera asturiana, que defendió que "el motor de toda la sociedad son los docentes de las escuelas". También aplaudió la labor realizada por el Foro Comunicación y Escuela.
El director abulense señaló que la comarca Oscos-Eo se transformará estos días en un aula abierta. Y sobre ella dijo la directora del instituto Elisa y Luis Villamil, Mercedes Martínez, que "es posible que os guste e incluso que os robe el corazón". El programa previsto para estos días llevará a los cincuenta alumnos a visitar los Oscos, a realizar a pie la ruta del ferrocarril de San Tirso de Abres o a conocer alguno de los museos de Taramundi. El sábado se despedirán con una visita guiada a Vegadeo y una despedida en el salón de plenos del consistorio.
