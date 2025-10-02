Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ávila y Asturias se dan la mano en Castropol: Medio centenar de estudiantes de dos institutos abulenses visitan Oscos-Eo

"Es muy importante acercarse a otro rincón de España porque abre la mente y nos da otra perspectiva de la vida", señala la consejera de Educación, Eva Ledo

Foto de familia de la delegación abulense a las puertas del consistorio de Castropol. / T. Cascudo

T. Cascudo

Castropol

Medio centenar de estudiantes de los institutos Hermenegildo Martín Borro, de Cebreros, y Valle del Alberche, de Navaluenga, llegaron ayer a Castropol para realizar un viaje de cuatro días por la comarca Oscos-Eo. Se trata de un nuevo capítulo de los intercambios educativos puestos en marcha en 1999 entre Ávila y Asturias. Primero a través del colegio Aurelio Martín de Ibias y, desde hace diecisiete años canalizados a través del Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo. La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, dio ayer la bienvenida a los jóvenes, a los que invitó a disfrutar de la experiencia: "Es muy importante acercarse a otro rincón de España porque nos abre la mente y nos da otra perspectiva de la vida".

El acto de bienvenida a los alumnos tuvo lugar en el Ayuntamiento de Castropol, a donde llegaron "impresionados" tras realizar un paseo en lancha por la ría del Eo. "A los chavales les ha gustado todo y esto es maravilloso, sobre todo, por lo importante que es que los chavales conozcan nuevos sitios y aprendan fuera", resumieron los docentes abulenses, muy agradecidos por la acogida. En noviembre, los estudiantes del instituto veigueño devolverán la visita.

Un momento del acto celebrado en el salón de plenos. / T. Cascudo

El coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández, recordó a los estudiantes que esta relación con Ávila nació "mucho antes de que hubieran nacido" y gracias al abulense Aurelio Delgado. "De forma casual empezamos una relación que fructificó en que cientos de escolares de Ávila y Asturias hayan conocido ambos territorios", señaló el docente, sobre los fuertes lazos que unen a ambas regiones. Sobre ello también habló el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, que animó a los jóvenes a disfrutar una comarca "con muchos atractivos y potencialidades".

Presentes en la recepción también estuvieron el diputado abulense Javier González y el director general de Innovación y Formación del Profesorado de Ávila, Luis Domingo González. Este último realizó una férrea defensa de la labor del profesorado: "No hay mayor capacidad de influencia que la de un profesor sobre su discípulo, ni mayor capacidad de inspiración que la de un alumno sobre su docente. Este enriquecimiento mutuo va a tener lugar en un lugar idílico y os invito a aprovecharlo". Coincidió con él la consejera asturiana, que defendió que "el motor de toda la sociedad son los docentes de las escuelas". También aplaudió la labor realizada por el Foro Comunicación y Escuela.

El director abulense señaló que la comarca Oscos-Eo se transformará estos días en un aula abierta. Y sobre ella dijo la directora del instituto Elisa y Luis Villamil, Mercedes Martínez, que "es posible que os guste e incluso que os robe el corazón". El programa previsto para estos días llevará a los cincuenta alumnos a visitar los Oscos, a realizar a pie la ruta del ferrocarril de San Tirso de Abres o a conocer alguno de los museos de Taramundi. El sábado se despedirán con una visita guiada a Vegadeo y una despedida en el salón de plenos del consistorio.

