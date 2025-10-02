Los defensores de la mina de Tapia pide una mesa de diálogo para que el proyecto pueda salir adelante

La "apertura de un espacio de diálogo estructurado" en el que tengan cabida todas las partes afectadas para abordar el proyecto de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) para explotar el oro de Salave. Es una de las propuestas que la Asociación por la Reindustrialización del Occidente de Asturias (Idoa) ha puesto sobre la mesa en diferentes escritos remitidos este jueves al Ayuntamiento de Tapia, el Principado y la empresa promotora.

IDOA formula en las citadas cartas "un conjunto de peticiones concretas y urgentes para avanzar en la tramitación del proyecto de explotación subterránea de Salave y asegurar su impacto positivo y duradero en la comarca". Asegura que el colectivo que esta iniciativa se enmarca en su campaña a favor del proyecto con "cientos de alegaciones individuales y más de 3.000 firmas de apoyo al proyecto". La presidenta del colectivo, Magdalena Gómez, indica que "el respaldo social al proyecto Salave es rotundo y transversal, y ahora exigimos que administraciones y empresa estén a la altura de este compromiso ciudadano".

Las peticiones trasladadas por Idoa al Ayuntamiento, el Principado y la empresa son variadas y van desde la petición a EMC de que priorice el empleo local a la exigencia al Gobierno regional de que agilice los trámites. El colectivo deja claro que "la situación es crítica en una comarca que ha perdido más de 4.000 habitantes en los últimos 15 años". Y añaden: "No podemos seguir dependiendo del turismo estacional; reclamamos a las administraciones públicas y a la empresa promotora responsabilidad para que no perdamos esta oportunidad de creación de empleo de futuro y de calidad".