Si estás embarazada y vas a dar a luz en Jarrio, esta información te interesa

Las madres que den a luz por cesárea en el hospital de Jarrio, centro cabecera del Noroccidente, podrán recuperarse de la intervención junto a sus bebés en la unidad de partos del centro. Esta medida, que se implantó con éxito en Cabueñes en 2019 y de la que ya se benefician parturientas de otros centros de la región, llegará próximamente al Noroccidente.

La iniciativa de Jarrio se presentará oficialmente el martes en el marco de la III Jornada Autonómica de la Semana Europea de la Lactancia Materna, cuyo acto central será en Navia. El Liceo de la villa naviega acogerá un programa de ponencias bajo el lema "Dar prioridad a la lactancia materna. Construyendo sistemas de apoyo sostenibles".

"El protocolo de recuperación conjunta madre-bebé post cesárea, que el área sanitaria del Noroccidente expondrá en la jornada, hará posible que madres y bebés se mantengan juntos, ya que las mujeres se recuperarán de la intervención quirúrgica junto a los recién nacidos en la unidad de partos, y no en la sala de reanimación general como ocurría hasta ahora. De este modo, durante el tiempo que la mujer deba estar monitorizada, el bebé podrá mantener el contacto piel con piel con su madre. Una vez recuperada, ambos se trasladarán a la planta de hospitalización materno-infantil", señalan desde Salud.

Ciclo de ponencias

La Consejería explica que la III Jornada Autonómica de la Semana Europea de la Lactancia Materna "versará sobre la vinculación de la lactancia materna y la salud. En concreto, el hilo conductor será el concepto OneHealth (una sola salud), que reconoce las interacciones e interdependencias entre la salud ambiental, animal y humana para prevenir y controlar riesgos sanitarios".

La ponencia central del acto correrá a cargo del doctor Juan Antonio Ortega García, pediatra, profesor universitario e investigador que lidera la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (PEHSU-Murcia) del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Además, diferentes profesionales de la salud participarán en dos mesas redondas, una sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca y otra acerca del concepto OneHealth.

Además de este ciclo anunciado para Navia habrá diferentes actividades en las demás áreas sanitarias entre el 7 y el 10 de octubre para celebrar la Semana Europea de la Lactancia Materna.