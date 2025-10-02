Primera subasta de percebe en la rula de Puerto de Vega: el 'oro rojo' del mar alcanza los 81 euros el kilo

Aunque la temporada de percebe se abrió el miércoles, este jueves tuvo lugar la primera subasta en la rula de Puerto de Vega (Navia). El producto fue regular de calidad, pero con muy buenos precios de venta. En total, se rularon 296,40 kilos, lo que generó un volumen de ventas de 13.227,05 euros. El precio medio de venta fue de 44,50 euros y el récord de la jornada fue de 81 euros.

"Es un percebe mediocre y, por lo tanto, muy caro en la relación calidad-precio, pero no queda otro remedio, ya que no hay nada en el mercado", señala el comprador César Iglesias, uno de los diez presentes en la primera jornada de venta del conocido como "oro rojo" del mar. Las mareas pequeñas de estas dos primeras jornadas impidieron a los mariscadores llegar a las peñas buenas donde está el percebe de mejor calidad, así que se tuvieron que conformar con poco producto y de menor calidad.

En imágenes: La primera subasta de percebe de la temporada en la rula de Puerto de Vega /

José Miguel Pérez se desplazó desde Santoña (Cantabria) para participar en la subasta junto a compradores de Galicia y Asturias. "El precio fue bueno para los mariscadores y un poco caro para nosotros. La semana que viene este mismo percebe valdría 20 euros menos, pero como no hay nada en el mercado...", señala este comprador, asiduo de Puerto de Vega, la principal rula de Asturias en la venta de este preciado producto.

Mareas cortas

Entre los percebeiros se escuchó esta mañana el mismo lamento: "Las mareas son cortas y no pudimos trabajar bien". El patrón mayor de Tapia, Rodrigo Maseda, fue uno de los que se acercó a vender a Puerto de Vega: "De momento empezamos regular, pero es verdad que no pudimos entrar lo suficiente. La semana que viene serán mareas grandes y podré dar una opinión más fundamentada. De todos modos, el panorama parece poco halagüeño. Opino que no llovió lo suficiente para que el percebe crezca".

El también tapiego Francisco Manuel Méndez coincide con esta opinión: "No ayuda ni el tiempo que tenemos, ni nosotros. Creo que habría que limitar por días o buscar alguna solución porque lo que veo es percebe pequeño entre las piñas, es decir, que le hacía falta otro año más para coger tamaño". También opina que el percebe está "todavía pequeño" el mariscador coañés Julio Blanco, si bien este jueves logró coger el cupo que le corresponde. En general, las opiniones de los profesionales se repiten y hay coincidencia en que el crustáceo no está criando bien.

Merece la pena el desplazamiento

Desde el plan de marisqueo de San Juan-Avilés se desplazó el candasín Efrén Torre. "El problema es que está pequeño, pero percebe hay. Está claro que cada año va un poco a menos", señala este mariscador, que optó por desplazarse a la rula del Occidente porque la presencia de compradores gallegos suele ayudar al alza de los precios.

En la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la Atalaya, de Puerto de Vega, las sensaciones de la primera jornada fueron buenas, en cuanto a asistencia de percebeiros y de compradores. "El precio fue alto para la calidad, pero la gente se marchó contenta. Habiendo competencia hay precio", señala el rulero de Vega. Si se comparan las cifras de este jueves con la primera subasta del año pasado, la situación es similar. Entonces el precio máximo que alcanzó fue de 107 euros, mientras que la media fue de 48 euros. En total, en la primera jornada de 2024 se subastaron 398 kilos de percebe frente a los 296,40 de este jueves.

En Luarca esperan al lunes

Por su parte, la Cofradía Nuestra Señora del Rosario, de Luarca, optó por esperar al lunes para iniciar la temporada. "Decidimos no abrir porque cuadraban mal las mareas, pues eran a mala hora y cortas, así que como tenemos 85 días para trabajar podemos decidir cuándo hacerlo y eso se acordó", señala el patrón mayor, Manuel Jesús Iglesias. Este profesional aguarda que la temporada sea buena, al menos en lo que a precios se refiere.