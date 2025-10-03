Esta es la abultada cifra de inversión del saneamiento de Leiguarda, en Belmonte de Miranda
Las obras están ya en marcha en esta localidad belmontina que carecía de una red de depuración completa
La localidad de Leiguarda, en Belmonte de Miranda, dará un salto de gigante en cuanto a la gestión de sus vertidos. Las viviendas de este pueblo disponen de fosas sépticas o pozos negros, pero carecían de una red de depuración completa. Ahora, gracias a una inversión regional de 862.950 euros, Leiguarda dispondrá de una red de saneamiento y depuración.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de iniciar las obras para construir "una red de saneamiento que recoja las aguas residuales de las viviendas y de una depuradora para tratarlas antes de su vertido al arroyo de Ruxinas". Además, señala la Administración, se renovará la red de abastecimiento y se pavimentarán los viales de la localidad. "La actuación supondrá una mejora muy notable en la gestión integral del ciclo del agua y en la protección ambiental", subraya fuentes de Movilidad.
El Principado explica que "esta intervención forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para reforzar la resiliencia hídrica del territorio", tareas que incluyen una inversión de más de cien millones en infraestructuras hidráulicas y gestión del agua.
