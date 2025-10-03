Concluye el (muy esperado) dragado de la dársena de Puerto de Vega: extraen 1.500 metros cúbicos de sedimentos

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de concluir el dragado de la dársena pesquera de Puerto de Vega, en Navia. Esta actuación, muy demandada por los pescadores, ha permitido retirar más de 1.500 metros cúbicos de sedimentos acumulados.

El dragado en Puerto de Vega era una obra largamente demandada por la Cofradía Nuestra Señora de La Atalaya, pues la última intervención similar se había realizado hace seis años. En este caso, se contó con la "DragaSub", con 33 metros de eslora, y su misión fue limpiar el fondo marino para facilitar el calado en el muelle. Cabe recordar que el pasado abril, dos embarcaciones recién botadas vararon por la falta de calado.

La Consejería señala que estos trabajos forman parte de su programa de actuaciones de mejora y conservación de los espacios portuarios. El dragado, que se realizó durante siete días, supuso una inversión de 47.252 euros. "La Consejería afronta estas obras con medios propios, a través de la draga La Nalona, o con la contratación de medios externos, como ha sido el caso de Puerto de Vega", precisa la Administración regional.