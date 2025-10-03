Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol

Un ganadero de unos 60 años ha sido detenido en la localidad de Vilarrasa, en la parroquia castropolense de San Juan de Moldes, por dejar morir a sus vacas. Los veterinarios del Principado y los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil encontraron en la finca un espectáculo inenarrable: los cadáveres de siete vacas en avanzado estado de descomposición y otras trece en tan deterioradas por la falta de alimento que tuvieron que ser sacrificadas para aliviar su sufrimiento.

El ganadero fue arrestado sobre las 13.00 horas de este jueves, como supuesto autor de un delito de abandono y maltrato a animal. Las diligencias policiales instruidas por el hecho fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Castropol y a la Fiscalía de Medio Ambiente. El hombre podría enfrentarse a una pena de dos años de cárcel.

Fue una denuncia anónima la que puso a las autoridades tras la pista de la situación de esta finca ganadera, en la que reside el detenido con sus padres, de avanzada edad y dependientes. Y es que de la finca salía un fuerte olor a podredumbre y hay además una plaga de moscas.

El lugar del suceso / LNE

Algunos vecinos indicaron que la situación en la granja comenzó a deteriorarse con la marcha, hace unos meses, de un hermano del ahora detenido. Sería esta persona que se fue de la localidad la que realmente llevaba la ganadería. En cuanto al detenido, algún vecino sostiene que arrastra graves problemas de salud, que le impedirían no solo llevar la finca, sino cuidar de sí mismo y de sus padres. Por eso no puede creer que pueda ser acusado de maltrato animal.

El Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy (Castropol Avante), indicó que "se trata de una situación anómala que nos es representativa de las ganaderías del concejo, una de las cuales ha recibido incluso un premio de nivel internacional".

Denuncia por malos olores

