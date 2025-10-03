Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La maestra Paula Menéndez, de Corias, elegida "Mujer Rural" en Cangas del Narcea

"Representa los valores de fortaleza, entrega y lucha; ejerce con pasión y se implica al máximo con la vida social y cultural del concejo", señala de la galardonada la edil de Igualdad

T. Cascudo

T. Cascudo

Cangas del Narcea

Cangas del Narcea ya tiene a su "Mujer Rural" de este 2025. Se llama Paula Menéndez, es natural del pueblo cangués de Corias y es maestra de profesión y vocación. "Representa los valores de la mujer rural: fortaleza, entrega y lucha. Además, es una mujer formada que ejerce con pasión y profesionalidad y que se implica al máximo con la vida social y cultural del concejo, mostrando su gran empatía con los demás y su profundo amor a su tierra", destacó al edil de Igualdad, Alba García. Menéndez sucede en el galardón a María del Pilar Gallego, la premiada en 2024.

La candidatura de Menéndez fue presentada por la asociación de mujeres Aldonza, de Corias, su pueblo natal, y resultó la más votada en el Consejo de la Mujer que analizó a las candidatas. Señala el consistorio cangués que Paula Menéndez "es maestra de Educación Primaria en el colegio público de Obanca y se ha especializado en autismo. Su fuerte vocación educativa y social, le llevó a emprender y fundar su propia academia de apoyo escolar, apostando por una educación cercana, personalizada y comprometida con su entorno".

Desde el Consistorio exponen que la premiada es también "una mujer comprometida con la conservación de la cultura y las tradiciones rurales del concejo. De hecho, participa activamente en diversas asociaciones locales, lo que la convierte en un pilar fundamental del asociacionismo y de la cultura tradicional del concejo". En este sentido, forma parte de diferentes entidades como la asociación El Bail.le o la Peña La Alborada.

La concejala concluye por todo ello que "su actitud es todo un ejemplo. Su trayectoria vital y profesional es motivadora y merece ser puesta en valor con este galardón".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
  2. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  3. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  4. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  5. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  6. Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
  7. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  8. La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias

Habla Joel Álvarez antes de su gran pelea en la UFC (y tiene gasolina para rato): "Me quedan unos cinco o seis años más como peleador"

Habla Joel Álvarez antes de su gran pelea en la UFC (y tiene gasolina para rato): "Me quedan unos cinco o seis años más como peleador"

Calvo: "Si la prórroga del Huerna fue ilegal, tiene que ser nula; no hay nada que discutir"

Calvo: "Si la prórroga del Huerna fue ilegal, tiene que ser nula; no hay nada que discutir"

Todos los daños ecológicos causados por los incendios de este verano: las especies más afectadas

Todos los daños ecológicos causados por los incendios de este verano: las especies más afectadas

Colas enormes en el Antiguo de Oviedo por una misteriosa película: cientos de personas buscan participar en un inminente rodaje en Asturias

Colas enormes en el Antiguo de Oviedo por una misteriosa película: cientos de personas buscan participar en un inminente rodaje en Asturias

Malestar el Aballe (Parres) por el abandono de enseres fuera de la fecha de recogida: "Es una vergüenza"

Malestar el Aballe (Parres) por el abandono de enseres fuera de la fecha de recogida: "Es una vergüenza"

'Díaz Ayuso denuncia que el nombre de 'PuigDémon' también es una amenaza satánica contra su persona', por Matías Vallés

'Díaz Ayuso denuncia que el nombre de 'PuigDémon' también es una amenaza satánica contra su persona', por Matías Vallés

Doce intérpretes inician este sábado la décima edición del concurso de tonada "Ciudá de Llangréu"

Doce intérpretes inician este sábado la décima edición del concurso de tonada "Ciudá de Llangréu"
Tracking Pixel Contents