La maestra Paula Menéndez, de Corias, elegida "Mujer Rural" en Cangas del Narcea

Cangas del Narcea ya tiene a su "Mujer Rural" de este 2025. Se llama Paula Menéndez, es natural del pueblo cangués de Corias y es maestra de profesión y vocación. "Representa los valores de la mujer rural: fortaleza, entrega y lucha. Además, es una mujer formada que ejerce con pasión y profesionalidad y que se implica al máximo con la vida social y cultural del concejo, mostrando su gran empatía con los demás y su profundo amor a su tierra", destacó al edil de Igualdad, Alba García. Menéndez sucede en el galardón a María del Pilar Gallego, la premiada en 2024.

La candidatura de Menéndez fue presentada por la asociación de mujeres Aldonza, de Corias, su pueblo natal, y resultó la más votada en el Consejo de la Mujer que analizó a las candidatas. Señala el consistorio cangués que Paula Menéndez "es maestra de Educación Primaria en el colegio público de Obanca y se ha especializado en autismo. Su fuerte vocación educativa y social, le llevó a emprender y fundar su propia academia de apoyo escolar, apostando por una educación cercana, personalizada y comprometida con su entorno".

Desde el Consistorio exponen que la premiada es también "una mujer comprometida con la conservación de la cultura y las tradiciones rurales del concejo. De hecho, participa activamente en diversas asociaciones locales, lo que la convierte en un pilar fundamental del asociacionismo y de la cultura tradicional del concejo". En este sentido, forma parte de diferentes entidades como la asociación El Bail.le o la Peña La Alborada.

La concejala concluye por todo ello que "su actitud es todo un ejemplo. Su trayectoria vital y profesional es motivadora y merece ser puesta en valor con este galardón".