La Policía Nacional de Luarca celebra su patrón: "Somos una comisaría pequeña, pero no lo es nuestra ilusión"

La comisaría de la Policía Nacional de Luarca, la más pequeña de Asturias y una de las más pequeñas de España, celebró ayer uno de sus días más especiales. Una jornada sencilla, pero destacada que trata de recordar todo lo que trabaja y representa este cuerpo de seguridad en la villa marinera que es capital de Valdés.

Fue el jefe de la comisaría de la Policía Nacional, Francisco José García Arias, quien destacó que "somos una comisaría pequeña, pero no lo es la ilusión de todos sus integrantes, que tratan de dar una respuesta ágil y eficaz a los problemas de los ciudadanos". "Lo que da sentido a la profesión" es la vocación de servicio: proteger, cuidar, estar ahí en los momentos necesarios.

Un momento de la celebración, en el salón de actos de la Casa de Cultura. / Ana M. Serrano

"Tenemos una policía preparada y comprometida que afrontar los retos con decisión", apuntó en un casi lleno salón de actos de la Casa de Cultura de Luarca, donde se celebró el acto oficial tras la tradicional misa en la iglesia Santa Eulalia de Luarca. Unos retos, dijo, que son cambiantes porque cambian las formas de delinquir. García puso como ejemplo la Inteligencia Artificial, que es positivo para lograr una respuesta más rápida, pero también negativa si se analizan las estafas. García también señaló como problemas importantes los casos de violencia de género, el tráfico y consumo de drogas "que nunca dejaremos de perseguir". En este punto se detuvo y contó que en 2025, "gracias al trabajo de agentes de la comisaría luarquesa, se dictaron sentencias condenatorias con ingresos en prisión".

Más casos esclarecidos que en 2024

Luarca es una villa con un bajo índice de delincuencia gracias, entre otros factores, al "importante" trabajo del grupo local de seguridad ciudadana y del grupo operativo local de policía judicial, dirigido por sendos inspectores. "Con su gran trabajo contribuyen a lograr los objetivos", apuntó García. De hecho, el índice de casos esclarecidos subió "exponencialmente" con respecto a 2024.

García detalló la respuesta "rápida y eficaz" de los agentes de la Unidad de Familia y Mujer en verano y recordó un"lamentable suceso": "La brutal agresión (en Luarca) a un compañero con destino en Madrid". El jefe de la comisaría destacó en este punto la colaboración con la Inspección de Trabajo y con Extranjería para proteger a un colectivo "enormemente vulnerable que con frecuencia ven restringidos sus derechos". Una de las detenciones de este año vinculada a este ámbito se produjo "tras cinco años de investigación que permitió demostrar el delito".

Por la izquierda, el representante del colegio, Orlando Pérez Torres, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, el jefe de la comisaría, Francisco José García y Andrés Fernández. / Ana M. Serrano

El inspector jefe apuntó que San Timoteo se desarrolló sin apenas incidentes pese a la cantidad de gente que congregó y destacó la estrecha colaboración con la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, "cuerpos imprescindibles". "Nuestro trabajo se enriquece con la colaboración del resto", dijo. "La seguridad es cosa de todos", ahondó García. En su discurso, quiso agradecer "el compromiso y lealtad" de los agentes con destino en Luarca: "Pueden sentirse orgullosos de su trabajo".

Condecoración para Andrés Fernández

En esta ocasión, se entregó la condecoración al Mérito Policial con distintivo blanco por 23 años de "inmaculada trayectoria" y "en justo reconocimiento a su entrega y servicio al ciudadano" a Juan Andrés Fernández Enríquez, hijo del muy conocido, luarqués y también policía Marcelino Fernández. "Aporta experiencia y buen hacer", expresó García.

El jefe de la comisaría, Francisco García, y el representante del colegio José García Fernández de Luarca. / Ana M. Serrano

La Jefatura Superior de Policía de Asturias, a través de la comisaría de Luarca, también entregó dos placas, una al Ayuntamiento de Valdés "por su colaboración con la Policía Nacional en todo momento" ("nos une una estrecha relación y cariño") y otra al Colegio José García Fernández, "con quien llevamos años colaborando en la realización del plan director para mejorar la convivencia en el entorno escolar en relación con los valores de respeto y tolerancia". "Siempre encontramos colaboración y disponibilidad; nos tratan con un gran cariño y efecto", dijo del centro educativo.

Larga lista de agradecimientos

García Arias cerró su discurso con más agradecimientos: al trabajo de todos los agentes de los cuerpos de seguridad que operan en el concejo (Guardia Civil de Luarca y Policía Local de Valdés), de Maximino Vázquez, policía que se jubiló, de "Celina y Ana Belén", de las organizaciones sindicales, del juzgado de Luarca "siempre hemos trabajado en sintonía y eso facilita mucho nuestra labor", del personal sanitario, de Protección Civil, de Cruz Roja de Luarca, del párroco Jesús Emilio Fernández y su equipo pastoral, del alcalde de Castrillón, Jesús Eloy Alonso, del excomisario Carlos Martínez Rey (ahora destinado en Cantabria); de Luis Balboa, primer comisario y del exjefe de la comisaría Ignacio Ramón González-Cachón "al que siempre estaré agradecido a nivel profesional". No faltaron los recuerdos para los agentes fallecidos.