Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rumbo a Perú: la tapiega Kenia López logra su pase al Mundial Junior de Surf 2025

"El surf asturiano en la élite mundial", celebra la Federación Asturiana, ya que la de Tapia viajará junto al también asturiano Mateo Vázquez

Kenia López surfeando.

Kenia López surfeando. / Federación asturiana de surf

T. Cascudo

Tapia de Casariego

La surfista tapiega Kenia López está de enhorabuena, pues ha sido convocada por la Selección Española Junior de Surf para participar en el ISA World Junior Championship 2025. El campeonato se celebrará en la playa de Punta Rocas (Perú), entre el 5 y el 14 de diciembre. Es la segunda vez consecutiva que la exitosa surfista de Tapia logra un pase para un mundial.

La Federación de Surf del Principado de Asturias (FSPA) se muestra orgullosa de esta selección, ya que Kenia López viajará también junto al asturiano Mateo Vázquez. La Federación aplaude que los surfistas asturianos estén en la "élite" del surf y vayan a participar en un campeonato que reúne "a los mejores talentos jóvenes del surf mundial". "Desde la FSPA transmitimos nuestras felicitaciones a Mateo y Kenia por este gran logro, así como nuestros mejores deseos a todo el equipo nacional en esta importante cita internacional", señala la entidad.

También el Ayuntamiento de Tapia ha felicitado en sus redes sociales a la tapiega: "¡Enhorabuena a nuestra surfista Kenia López por su convocatoria con la Selección Española Junior de Surf. Un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el talento que la han llevado a estar entre la élite del surf internacional. Desde Tapia de Casariego te enviamos toda nuestra fuerza y apoyo para esta gran cita. ¡Disfruta de la experiencia y a por todas, campeona!".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
  2. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  3. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  4. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  5. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  6. Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
  7. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  8. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo

Distinción al compromiso y a la excelencia empresarial en la Región de Murcia

Distinción al compromiso y a la excelencia empresarial en la Región de Murcia

Lugones acogerá la I Feria de Salud Mental: "El objetivo es cuidar el bienestar emocional de todos los ciudadanos a través de la prevención".

Lugones acogerá la I Feria de Salud Mental: "El objetivo es cuidar el bienestar emocional de todos los ciudadanos a través de la prevención".

Villaviciosa convoca el concurso de carrozas del XXXV Festival de la Manzana: estas son las bases para participar

Villaviciosa convoca el concurso de carrozas del XXXV Festival de la Manzana: estas son las bases para participar

La cantante de Camela da la última hora sobre el Dioni y aclara su relación: "Ni nos miramos porque estamos hartos de vernos"

La cantante de Camela da la última hora sobre el Dioni y aclara su relación: "Ni nos miramos porque estamos hartos de vernos"

Avilés, primer puerto de atraque en España del buque que cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento

Avilés, primer puerto de atraque en España del buque que cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento

El vestuario del Langreo da las claves para conseguir la salvación y eleva la urgencia por la primera victoria: “Aún no nos salió cara en la moneda”

El vestuario del Langreo da las claves para conseguir la salvación y eleva la urgencia por la primera victoria: “Aún no nos salió cara en la moneda”
Tracking Pixel Contents