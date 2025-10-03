Rumbo a Perú: la tapiega Kenia López logra su pase al Mundial Junior de Surf 2025
"El surf asturiano en la élite mundial", celebra la Federación Asturiana, ya que la de Tapia viajará junto al también asturiano Mateo Vázquez
La surfista tapiega Kenia López está de enhorabuena, pues ha sido convocada por la Selección Española Junior de Surf para participar en el ISA World Junior Championship 2025. El campeonato se celebrará en la playa de Punta Rocas (Perú), entre el 5 y el 14 de diciembre. Es la segunda vez consecutiva que la exitosa surfista de Tapia logra un pase para un mundial.
La Federación de Surf del Principado de Asturias (FSPA) se muestra orgullosa de esta selección, ya que Kenia López viajará también junto al asturiano Mateo Vázquez. La Federación aplaude que los surfistas asturianos estén en la "élite" del surf y vayan a participar en un campeonato que reúne "a los mejores talentos jóvenes del surf mundial". "Desde la FSPA transmitimos nuestras felicitaciones a Mateo y Kenia por este gran logro, así como nuestros mejores deseos a todo el equipo nacional en esta importante cita internacional", señala la entidad.
También el Ayuntamiento de Tapia ha felicitado en sus redes sociales a la tapiega: "¡Enhorabuena a nuestra surfista Kenia López por su convocatoria con la Selección Española Junior de Surf. Un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el talento que la han llevado a estar entre la élite del surf internacional. Desde Tapia de Casariego te enviamos toda nuestra fuerza y apoyo para esta gran cita. ¡Disfruta de la experiencia y a por todas, campeona!".
