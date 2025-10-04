Cangas del Narcea ya luce su homenaje a los ganaderos: una escultura monumental que representa a una manada de reses

El concejo de Cangas del Narcea ya tiene su tributo a los ganaderos en forma de escultura. Una obra del artista multidisciplinar cangués Francisco Redondo que desde la tarde de este viernes se puede contemplar en el parque de Los Nogales de la capital. Se trata de una pieza monumental realizada en madera de roble centenario a la que el autor denomina "La Bestia".

Con un concepto cubista, la escultura representa a una manada de animales. Así se pueden ver cinco patas, dos cuerpos y cinco cabezas. Impresionan sus dimensiones con 3,5 metros de alto, 4,5 de largo y 2,5 de ancho, todo ello con un peso de 11 toneladas de madera maciza. Para hacerlo se utilizaron 13 metros cúbicos de roble autóctono.

Cangas del Narcea ya tiene su monumento tributo al ganadero / D. Álvarez

"Es una fusión entre lo antiguo y lo moderno, lo que proviene de los antepasados interpretado por un artista contemporáneo, podría ser un túmulo, una construcción megalítica, pero con una visión contemporánea", describe Redondo.

La rematan unas piedras "que no solo la van a proteger como a los hórreos, aunque no es necesario porque esta madera de lento crecimiento se protege sola, sino que busco que con el paso del tiempo y la erosión se integre en el paisaje de montaña", defiende.

Además, toda la madera que forma la escultura, que trabajó con la ayuda del maestro maderero local José Garrido, está tallada intencionadamente con unos surcos y relieves que buscan reflejar en ella el terreno, el paisaje labrado por los ganaderos a lo largo de los siglos, desde el neolítico, que es a donde se remonta Redondo para explicar su obra.

Inspirada en los pegollos

Para su creación, el artista se inspiró en detalles de todo el concejo y su tradición, pero los pegollos de los hórreos se convirtieron en su referente estético. Esas patas que llevan sujetando estas edificaciones tradicionales durante siglos y su bella forma de envejecer fue su principal inspiración para apostar por la madera. "Esos pegollos que tienen una piel de elefante por el paso del tiempo nos muestran lo que le ocurrirá a esta pieza, se va a transformar y tendrá esa piel de bestia, de animal", enfatiza. Un paso del tiempo que Redondo quería que estuviera presente en su obra porque es "paisaje".

Para Redondo esta obra de arte es "legado" y en su interior ha incorporado una cápsula del tiempo: una chueca de cerámica realizada por el ceramista y periodista local Miguel Ángel Pérez.

Una pieza "excepcional"

Como un legado e historia del municipio también ve la escultura el alcalde José Luis Fontaniella, que asegura que es "una herencia fantástica". "Cangas apostó por el arte, por un artista local y probablemente no va a recoger los frutos de esta escultura este mismo año, pero creo que va a quedar como un legado que habla de la historia del municipio, de su mundo rural, de la familia, del pasado, presente y futuro, que es la ganadería", subrayó.

En la inauguración de la pieza estuvo presente el crítico de arte Ángel Antonio Rodríguez, que fue claro al calificar la pieza de "excepcional" e incluso se atrevió a considerarla como "una de las cinco piezas de escultura pública más potentes e impactantes de toda Asturias". Defiende el trasfondo de la pieza: "Está pensada para crear comunidad y memoria, para que trascienda más allá del tiempo. Es una pieza muy emocionante".

En el acto de inauguración estuvieron presentes la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; el presidente del PP, Álvaro Queipo; y la presidenta de Vox, Carolina López.