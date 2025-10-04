Un centenar de animales participan en el Concurso de Caballos de Pastos de Tineo: Brenda, Apolo, Pompeya y Alegre son los grandes vencedores

Tineo celebró con éxito y pese a la lluvia que quiso deslucir la jornada su Feria de San Francisco, una de las citas ganaderas más especiales del concejo. El plato fuerte es el concurso de caballos de pasto, que alcanzó su vigésimo primera edición con un centenar de animales participantes y procedentes de diferentes puntos de Asturias.

El Ayuntamiento de Tineo señala que son dos las categorías a concurso. En animales de tiro participaron 31 caballos y resultaron campeones: "Pompeya", de Francisco Lorences Riego (Tineo) y "Alegre", de Jesús Manuel Muñiz Díaz (Castrillón).

Por su parte, en la categoría de animales de pastos se presentaron 69 caballos. El premio femenino fue para "Brenda", de Ganadería Luyeda (Tineo), mientras que el macho campeón fue "Apolo", de la popular Ganadería Venturo, de Salas. Esta explotación no deja de cosechar premios, ya que en vacuno fue la gran vencedora de la feria gijonesa Agropec.

Desde el Ayuntamiento de Tineo califican de "éxito" la cita y felicitan "a todos los participantes y ganadores por el excelente nivel mostrado y por mantener viva esta tradición tan querida".