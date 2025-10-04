Fallece Inés Fernández, gerente de la asociación Fraternidad de Tapia de Casariego durante 40 años

Tapia de Casariego llora la muerte de la que fue gerente de la asociación Fraternidad (dedicada a la atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mayores de 16 años) durante 40 años, Inés Fernández. Entusiasta, comprometida y valiente. Tal vez son los adjetivos que podrían definir su personalidad. Según el propio colectivo, Inés Fernández fue "la impulsora incansable de lo que hoy somos".

La carrera de la fallecida, nacida en San Pelayo (Villayón) y vecina de Andés (Navia), dio inicio en 1982, "cuando en el occidente asturiano no había nada para las personas con discapacidad intelectual y sus familias". "Con escasos recursos, pero una determinación inquebrantable, levantó lo que hoy es nuestra casa, nuestro proyecto común, nuestra familia Fraternidad", explica la actualidad dirección de la asociación tapiega.

Más allá del cuidado de terceros

Inés Fernández introdujo en la sociedad conceptos que entonces eran novedosos, hizo múltiples actividades para visibilizar la "normalidad" de la discapacidad intelectual y en el recuerdo quedarán las primeras actividades para fomentar la toma de decisiones autónoma de las personas con limitaciones intelectuales. "El objetivo es ir consiguiendo que, poco a poco, puedan decidir sobre su vida", dijo en 2010 tras poner en marcha talleres para trabajar precisamente esa meta.

"Fue una mujer fuerte, valiente y adelantada a su tiempo. Peleó donde no había caminos, abrió puertas donde solo había muros, y sobre todo nos enseñó una lección muy importante: que la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad no se negocian", cuenta la asociación Fraternidad en sus redes sociales, donde apuntan las muchas cualidades de la vecina a la que despiden: "Divertida, sincera, natural y capaz de hacer fácil lo difícil".

Inés Fernández falleció a causa de un cáncer.