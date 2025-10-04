Estos son las obras de arte que ganaron el histórico certamen de arte de Luarca

La asturiana Virgina López Fernández y el castellonense Agustín Serisuelo Franch son los ganadores de los premios «Ayuntamiento de Valdés» y «Fundación Caja Rural», respectivamente, de la LVI edición del Certamen Nacional de Arte de Luarca.

La concejala de Cultura, Clara García, observa la obra ganadora de Victoria López. / Ana M. Serrano

El fallo tuvo lugar ayer, viernes, tras la reunión que el jurado celebró en la Casa de Cultura de Luarca ante las 20 obras seleccionadas de las 187 presentadas a través de la plataforma digital mundarti. El portavoz y crítico de LA NUEVA ESPAÑA, Luis Feás, destacó la "calidad estética" de las piezas premiadas y su vínculo con la zona rural.

En el caso de «Las meditaciones del Palomar», de Virgina López, se tuvo en cuenta "la capacidad de sugerencia". "Evoca el mundo rural, un paisaje que se transforma en algo diferente por la técnica que utiliza; además al estar compuesta de forma modular, pensamos que nos transmite algo, que hay una narración que revelar", detalló Feás.

La escultura ganadora del premio "Fundación Caja Rural", de Agustín Serisuelo. / Ana M. Serrano

El remio "Fundación Caja Rural", destinado al "Paisaje desplazado continuo" de Agustín Serisuelo, destacó entre las obras seleccionadas por "su juego de transferencia fotográfica a un soporte como la madera y el resultado escultórico", señaló el portavoz del jurado.

Una cita cultural que "no deja de crecer"

El premio "Ayuntamiento de Valdés" supone la compra de la obra por 5.000 euros. La concejala de Cultura, Clara García, destacó el interés por el certamen, que ya el número de obras presentadas "no deja de crecer". Por su parte, el director de zona de Caja Rural, Belarmino Suárez, indicó que su empresa "debe estar en estos certámenes porque devuelven a la sociedad parte de lo que nos da". La Fundación entrega al ganador 3.000 euros.

Deliberaciones del jurado. / Ana M. Serrano

Este año, formaron parte del jurado el artista Vicente Pastor, la directora del museo Barjola, Lydia Santamarina, y los críticos de arte Natalia Alonso y Luis Feás. Las obras ganadoras y seleccionadas se encuentran en el piso primero de la Casa de Cultura, disponibles para visita pública. n