El taramundés Miguel Vega vuelve a alzarse con el premio "Joven Cuchillero" en el prestigioso concurso de Albacete

El taramundés Miguel Vega ha conseguido por segundo año consecutivo el galardón de "Joven Cuchillero" en el XLIV Concurso de Cuchillería de Castilla y La Mancha. La cita, impulsada por la Asociación de Cuchillería y Afines (Aprecu), se organiza desde Albacete y reparte diecinueve galardones valorados en 11.000 euros. "Recibir un premio siempre sorprende y alegra", señala el joven profesional que estudia en Gijón un ciclo de Automatización y Robótica Industrial. Fue el único asturiano distinguido en este certamen.

La pieza con la que Vega concursó es, al igual que en 2024, un cuchillo de monte. En este caso es "un cuchillo enterizo, es decir, que la hoja llega hasta el final del mango, realizado en acero de damasco forjado a mano con más o menos 120 capas. El mango es de un estabilizado de raíz de haya con resina azul". La pieza premiada no volverá a Taramundi, ya que se queda custodiada en el Museo de la Cuchillería de Albacete.

Detalle de la pieza de Miguel Vega. / R. T. C.

Cuenta Vega que el primer paso para afrontar la pieza es dibujarla a mano. Después llega el momento de hacer realidad el dibujo. En su caso, el proceso le supuso unas cuarenta horas de trabajo. "Me gustó más que el del año pasado. Cuando vas haciendo más piezas, con la práctica, ves errores que vas mejorando", señala Vega, que sigue compaginando su formación con el trabajo en el taller que regenta su padre, Navajas FV.

El joven profesional puso en marcha el pasado verano una actividad que cuenta con muy buena acogida. Se trata de un taller para enseñar a los visitantes a elaborar su propia navaja. "Estoy muy contento con la buena respuesta que tiene", señala Vega.

El XLIV Concurso de Cuchillería de Castilla y La Mancha sumó en esta edición 70 piezas presentadas y 44 participantes entre inscritos y vitrinas murales. Tuvo presencia de artesanos y empresas castellanas (Albacete, Madrigueras o Caudete), pero también de lugares tan dispares como Alicante, Valencia, Madrid, Cádiz o Taramundi. "Una variedad que nos enriquece y nos enorgullece", señalaron los promotores en el anuncio del fallo del jurado que, entre otros, premió al joven taramundés.