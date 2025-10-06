Isabel Valle y Álvaro Méndez cuentan cómo es su primera vez en avión: la aventura de 23 niños del instituto de Vegadeo en su bautismo de vuelo

Confiesa la tapiega Isabel Valle que cuando el avión comenzó el despegue se "mareó mucho" y vivió unos instantes de nervios "y un poco de miedo". No obstante, cuando la aeronave se estabilizó, todo salió a pedir de boca y esta estudiante del instituto Elisa y Luis Villamil disfrutó de lo lindo de su primera experiencia aérea, en concreto, un vuelo de Asturias a Málaga. La aventura fue posible gracias al Foro Comunicación y Escuela y a la colaboración de la empresa Volotea, que desde hace un lustro hace posible este singular bautismo de vuelo para los alumnos de la comarca Oscos-Eo.

En la actividad participaron un total de 23 alumnos de primero de la ESO que nunca antes habían viajado en avión. Viajaron acompañados de dos docentes, que dieron cuenta de esta singular iniciativa. "Es un grupo muy inquieto, pero todo salió bien. Es verdad que en el momento de embarcar estaban nerviosos, pero el viaje fue tranquilo y muy bueno", señala la profesora Eva Coto. Aunque el vuelo es la parte central de la actividad, también sirve para realizar turismo cultural. Bajo el título "Conoce un monumento de España volando: la catedral de Málaga", los alumnos pudieron conocer el centro de la ciudad andaluza durante unas horas.

"Poder transformador"

A la estudiante Isabel Valle le gustaría repetir la experiencia, lo mismo que a su compañero Álvaro Méndez. Este estudiante de Castropol no tuvo miedo y sí muchas ganas de volar por primera vez. "Me gustó mucho, el despegue sobre todo", contó. Por su parte, la también castropolense Ainhoa Sánchez califica de "muy divertido" el viaje en avión. "No sentí nervios, pero sí muchas ganas", relata. Para ella lo mejor fue atravesar las nubes. Y es que, llegaron al sur con un día nublado.

“Para Volotea es un orgullo colaborar desde hace cinco años con el Foro Comunicación y Escuela y hacer posible que muchos niños y niñas de zonas rurales de Asturias vivan su primer vuelo con nosotros", señaló la ESG director de Volotea, Gloria Carrera. Esta directiva señala que la compañía cree "firmemente en el poder transformador de las experiencias, y nos emociona ver cómo esta iniciativa sigue creciendo edición tras edición. Además de seguir ofreciendo y aumentando rutas en España y en Asturias, nuestra base principal en el país, apoyamos el desarrollo social y cultural de las ciudades en las que operamos". Y añade: "Acciones como esta son el mejor ejemplo de nuestro compromiso con las comunidades locales".

Los estudiantes regresaron ayer a Asturias en el último vuelo de la jornada, cansados y emocionados con una aventura muy especial que tardarán en olvidar.