Salud implanta en San Tirso de Abres un plan piloto: los vecinos tienen a su disposición una trabajadora social que les ayudará con sus gestiones sanitarias

El Área Sanitaria I, la del Noroccidente, está estrenando en San Tirso de Abres un proyecto piloto de atención personalizada a los vecinos del consultorio periférico santirseño. Desde hace unos meses, una trabajadora social es la encargada de llamar a todos los vecinos mayores de 30 años del concejo para ofrecerles apoyo en sus gestiones sanitarias, desde citas médicas a tratamientos. Estos usuarios disponen ahora de su teléfono para resolver cualquier duda referente al cuidado de su salud. "No solo se abordan los aspectos sanitarios, sino los sociosanitarios y estamos muy contentos con los resultados, sobre todo porque hay un canal de comunicación directo y la gente lo está recibiendo muy bien", señala el gerente del Área, Pedro Jiménez.

Esta propuesta responde al malestar vecinal generado meses atrás por la falta de una atención médica adecuada. El consultorio santirseño forma parte del área de salud de Vegadeo y depende del centro de salud de esta localidad. Pasaron de disponer de un médico permanente durante cinco días a la semana a la situación actual en la que un profesional del centro veigueño se desplaza tres días a la semana a San Tirso. La plaza médica santirseña sigue sin cubrir, aunque actualmente el consultorio dispone de atención diaria por parte de una enfermera y un administrativo. Dado el perfil de población mayor de San Tirso se planteó este proyecto para evitar que los mayores se sintieran perdidos con respecto a la gestión de sus consultas o pruebas médicas. "Lo que buscamos es que la gente se sienta amparada", precisa Jiménez.

Pilar López conversa con el gerente de Jarrio. / T. Cascudo

Aunque la figura de la enfermera gestora de casos ya existe y funciona desde hace años, en Jarrio han buscado un perfil diferente, el de una trabajadora social que encaja mejor con las necesidades de una población envejecida como la de San Tirso. Pilar López es la encargada de realizar las llamadas y ya ha contactado con 266 personas, de las 387 cartillas médicas del concejo. La prioridad son las personas mayores, que, añade, están recibiendo muy bien la propuesta: "La gente en San Tirso de Abres me está abriendo la puerta, aunque sea telefónicamente hablando, y me está facilitando el trabajo. Son personas muy confiadas en general y están confiando en las posibilidades que esto les brinda para conseguir que sus citas sean más ágiles o conseguir información sobre las pruebas realizadas".

Concluida la primera fase, la del contacto telefónico con la población diana, ahora se valorarán los casos que requieren una entrevista personal. La gerencia del Área no descarta extender esta medida a otros concejos con unas características similares a San Tirso.

Sacar sangre sin ir a Vegadeo

No es la única novedad que tienen los pacientes de San Tirso, sino que a partir de este mes tendrán la posibilidad de realizar las extracciones de sangre en su consultorio. La medida evitará los desplazamientos a Vegadeo. El estreno será el 16 de octubre y se repetirá el 23 de octubre. A partir de esta fecha, las extracciones en San Tirso serán cada dos semanas.

Los vecinos aplauden estas mejoras y consideran que son fruto de la lucha que llevan meses liderando para exigir una mejor atención sanitaria. La asociación San Tirso del Eo, con el apoyo de otros tres colectivos y del consistorio, publicó este año la Estrategia de Acción local por la salud en la que se pedían mejoras como disponer de administrativo en el centro o lograr las extracciones en el consultorio. También demandan la creación de un consejo de salud y piden promover la participación ciudadana, entre otras cuestiones.