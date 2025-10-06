Última oportunidad para reabrir el cine Goya de Luarca como auditorio y biblioteca: "Ahora o nunca", dice el Alcalde

"Es ahora o nunca". Lo dice el Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, al hablar de la rehabilitación y apertura del antiguo cine Goya de Luarca, un edificio que, tras su compra por parte del Ayuntamiento en 2008, no termina de ver la luz. Sucesivos problemas con las distintas empresas adjudicatarias (que no cumplieron el contrato), y con una orden judicial (que obligó a derribar parte del edificio), acumularon un retraso que el actual gobierno valdesano intenta, no sin muchos tropiezos, enmendar con una apuesta sólida: abrir en la villa que es capital de Valdés una instalación pública para albergar auditorio, biblioteca y salas de exposiciones.

Hoy, lunes, se firmó finalmente el acta de inicio de obra. El plazo de ejecución es de diez meses como máximo, "por tanto, a lo largo de 2026 este ansiado equipamiento cultural será una realidad", indica Pérez. Eso sí, "ya no hay posibilidad de maniobras adicionales: o sale esta vez la operación Goya o fracasará para siempre", sostiene.

El Ayuntamiento adjudicó la obra que acaba de iniciarse en 1,3 millones. Según los datos del gobierno, 300.000 euros se invirtieron en adecuar la estructura principal y ahora quedaría por gastar el montante restante, con el que se espera disponer del espacio interior.

"Se ha logrado algo muy importante que es el reinicio de la intervención pero no estaré contento hasta ver el edificio en funcionamiento; las que se acometieron en 2021 y 2022 lograron salvar el edificio y hacerlo funcional al realizar todo el trabajo previsto en la infraestructura y ahora toca dotarlo de instalaciones y acabados", explica el Alcalde.

Un proyecto de su candidatura

Pérez recuerda, además, que "el segundo punto de mi proyecto de gobierno era lograr la apertura del antiguo cine como centro cultural. Mi candidatura recibió la mayoría absoluta más grande de la historia democrática de Valdés y por consiguiente, tengo la obligación moral de insistir en esta línea de actuación".

En su opinión la reapertura del antiguo cine como centro cultural "supondrá un gran salto para la cultura del municipio". Tendrá biblioteca, salas de exposiciones y auditorio "concentrados en medio de la villa y en un edificio accesible sería un sueño hecho realidad".