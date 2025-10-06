La emoción de Puerto de Vega con el sorteo de la Copa del Rey (y la esperanza de que se juegue el partido en Navia): "Estamos preparados para lo que venga"

Nervios y entusiasmo. Todo a uno en el bar de El Campón de Puerto de Vega, el mismo que vivió en directo, con una ilusión desbordante, el sorteo para conocer los partidos de la Copa del Rey. Pasaban unos minutos de mediodía y los jugadores del equipo local permanecían concentrados, con el chándal del club y esperando la buena nueva: con qué equipo de Primera División se enfrentarían. Finalmente, entre las cuatro opciones (Real Sociedad, Real Oviedo, Alavés y Celta de Vigo) resultó ser el único equipo gallego. La Federación Española de Fútbol contactó en directo con el capitán del equipo, Manuel Suárez, quien lanzó al órdago: "Estamos preparados para lo que venga".

En El Campón, muchos de los fieles al fútbol de Puerto de Vega aspiraban a que la suerte les enfrentara con el Real Oviedo. De esta manera, tendrían campo casi asegurado. Lo que se analiza ahora es, de hecho, dónde se jugará este partido "histórico" para el Puerto Vega porque la sede elegida tendrá que cumplir los requisitos que exige la Federación. Este diario contactó con la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, quien manifestó que todavía no conoce al detalle los requisitos. No obstante, el secretario del club, Andrés, Suárez, indicó que se baraja como zona de juego el campo de Navia.

Por lo demás, el pueblo está "ilusionado y contento". Son muchos los seguidores de este equipo senior que ha hecho historia en el Occidente: por primera vez se recibe a un equipo de Primera División y por primera vez un club modesto del Occidente asturiano se medirá con una plantilla de Primera. "Nunca salimos de Segunda Regional y ahora esto", advirtió con ilusión el tesorero, Adolfo García, un hombre "con unos años" que este lunes no dudó en ponerse la camiseta que con el escudo del club y lema que más les identifica: "No hay quien pueda con la xente marinera".

Un pueblo unido

Sara Fernández también forma parte de la directiva y vivió el sorteo en El Campón. "Todo el pueblo está unido y ahora lo estará más", reflexionó. Ana María Fernández acudió a la cita para acompañar al equipo. "Que nos pase esto es una ilusión muy grande", opinó y recordó a las más de 200 personas que se presentaron en Alberite (La Rioja) para ver jugar al Puerto Vega en el partido decisivo que llevó al equipo del concejo naviego en la Copa del Rey. "Eso ya dice mucho", añadió.

Sara y Ana María Fernández, antes del sorteo, en El Campón. / Ana M. Serrano

El entrenador del equipo, Javier Prendes, exjugador de Segunda División, advirtió poco antes del sorteo de que hay un factor fundamental para llegar a esta meta. "Más que la técnica, más que la estrategia, más que el rendimiento físico, está la psicología", dijo. De esta forma, él entrena de la que dice ser "una forma honesta". "Siempre digo lo que hay y salen a jugar los que más pueden ofrecer y lo admiten todos", apuntó. En todo caso, ha logrado que cada integrante (23 en total) conozca su papel dentro de equipo.

El "buen ambiente", clave

"Creo que eso es lo más importante y lo que más nos ha ayudado", detalló mientras contó que siempre que pueda huirá del tópico porque "no solo es trabajo".

El entrenador quiso recordar en esta "emocionante" ocasión a todos los futbolistas que se fueron del club "porque sin ellos tampoco estaríamos aquí". En su opinión, el "buen ambiente" es clave para que se pueda disfrutar de lo que pasará a finales de mes. Un partido "único" del que disfrutarán personas como Ángel García, que cuenta 84 años y no dudó en acudir a arropar al equipo durante su concentración para el sorteo: "Al final, todo tratamos de ser amigos y esa es la clave".