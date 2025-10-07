El agua salada supone un problema en la depuradora de la ría de Navia: así se quiere solucionar

En 2018 se puso en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales de la Ría de Navia, una infraestructura que se ubica en la localidad coañesa de Foxos. Sin embargo, la red de colectores sufre un problema constante por culpa de la infiltración de agua marina, un problema al que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) quiere dar solución. Es la razón de la puesta en marcha de un proyecto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) dotado con 42.859 euros.

Señala Cadasa que esta infiltración "provoca que el agua de entrada presente elevadas concentraciones de sulfatos y cloruros, lo que complica el proceso de depuración". Además, añade, "durante ese proceso, la reducción de sulfatos genera ácido sulfhrídico (H₂S), un gas que causa malos olores". El problema no son solo los olores, sino también la corrosión que el agua salada genera en las instalaciones.

El objetivo del proyecto es evaluar dos posibles "soluciones tecnológicas innovadoras". Una posible opción es la "microoxigenación en colectores, que permitiría eliminar el H₂S directamente en su origen". La segunda propuesta pasa por el "uso de materiales absorbentes regenerados, como carbones activos, para purificar el aire en las instalaciones".

Cadasa recuerda que destina 3,4 millones "al servicio de explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración de la ría de Navia" y que esta actuación "reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad ambiental y la mejora continua en la gestión del agua, apostando por soluciones que elevan la calidad del servicio público".