El agua salada supone un problema en la depuradora de la ría de Navia: así se quiere solucionar
Se invertirán casi 43.000 euros en un proyecto de investigación para evitar este fenómeno causante de malos olores
En 2018 se puso en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales de la Ría de Navia, una infraestructura que se ubica en la localidad coañesa de Foxos. Sin embargo, la red de colectores sufre un problema constante por culpa de la infiltración de agua marina, un problema al que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) quiere dar solución. Es la razón de la puesta en marcha de un proyecto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) dotado con 42.859 euros.
Señala Cadasa que esta infiltración "provoca que el agua de entrada presente elevadas concentraciones de sulfatos y cloruros, lo que complica el proceso de depuración". Además, añade, "durante ese proceso, la reducción de sulfatos genera ácido sulfhrídico (H₂S), un gas que causa malos olores". El problema no son solo los olores, sino también la corrosión que el agua salada genera en las instalaciones.
El objetivo del proyecto es evaluar dos posibles "soluciones tecnológicas innovadoras". Una posible opción es la "microoxigenación en colectores, que permitiría eliminar el H₂S directamente en su origen". La segunda propuesta pasa por el "uso de materiales absorbentes regenerados, como carbones activos, para purificar el aire en las instalaciones".
Cadasa recuerda que destina 3,4 millones "al servicio de explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración de la ría de Navia" y que esta actuación "reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad ambiental y la mejora continua en la gestión del agua, apostando por soluciones que elevan la calidad del servicio público".
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población