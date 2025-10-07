Los estudiantes de Vegadeo se acercan a la realidad de Grandas, "un concejo privilegiado en cuanto a recursos"

"Grandas de Salime: el Museo Etnográfico, el castro de Chao Samartín y la Central Hidroeléctrica de Salime como modelos de desarrollo rural". Es el título de una charla impartida por las tres personas que mejor conocen estos equipamientos y que se desplazaron este lunes al instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, para explicar sus peculiaridades a los alumnos de segundo de la ESO que próximamente viajarán al concejo grandalés. La actividad forma parte del décimo séptimo Foro Comunicación y Escuela.

"Grandas es un municipio privilegiado en cuanto a recursos", señaló el arqueólogo Ángel Villa, que contó a los estudiantes qué es y por qué deben conocer el Chao. "Es un yacimiento extraordinario para explicar 3.000 años de historia de Asturias. Además, ese pasado se manifiesta con obras monumentales y con unos objetos que no van a poder ver en ningún otro museo de Asturias", expresó este experto, convencido de que es importante que los alumnos se acerquen al patrimonio castreño y lo dejen de ver como "un mundo ajeno".

Sobre esa importancia de que los alumnos se acerquen a los recursos del territorio también habló la directora del Etnográfico de Grandas, Susana Hevia. "Conocer el museo es fundamental. Siempre digo que el mayor éxito de este museo no es tanto las instalaciones que lo son, como el haber conseguido reconciliar a los que entonces eran portadores de las piezas con su propio pasado, sentirse orgullosos del sitio del que vienen. Para las nuevas generaciones es importante saber de dónde vienes, por qué tu territorio es como es".

El poder de las instituciones culturales

Hevia habló a los estudiantes del proceso de creación de un museo por parte de José María Naveiras, más conocido como Pepe El Ferreiro, y del impacto que tuvo en la comunidad. "Las instituciones culturales a veces parecen serias y llenas de cacharros que interactúan poco con el entorno y el Museo de Grandas es el ejemplo contrario, es el ejemplo de cómo un museo se crea de abajo hacia arriba, a partir de la iniciativa de José María Naveiras, un vecino del pueblo. Partiendo de una iniciativa particular se consigue impactar en la comarca en todos los órdenes", apuntó Hevia.

El tercer ponente fue el director de Saltos del Navia, Emilio A. Fernández, que ofreció a los estudiantes una visión completa de la presa de Salime, tanto desde el punto de vista técnico, como artístico y social. "La hidroelectricidad es la gran olvidada de las energías renovables porque se habla mucho de solar y de eólica, pero la hidroeléctrica lleva ahí toda la vida y es tan renovable como las otras dos", señaló el directivo, que alabó a Asturias como "una región privilegiada para aprovechamientos hidroeléctricos por la diferencia de alturas y por el agua, tenemos todos los recursos para ello". Por último, se mostró convencido de que es importante que los jóvenes conozcon este recurso, que, incluso, podrían ver como una opción laboral en el futuro.