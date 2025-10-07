La ópera llega a Luarca: este es el lugar, el día y la hora que tienes que anotar

El proyecto "Ópera en el Territorio", financiado por la Fundación Caja Rural de Asturias, la Universidad de Oviedo y la Ópera de Oviedo,se estrenará este jueves en Luarca. Lugar: auditorio del Conservatorio de Música. Hora: a las 19.00 horas. El acceso es gratuito y los curiosos podrán disfrutan de un concierto con introducción dramatizada y selección de piezas musicales clave de la obra "Roméo et Juliette",con música de Charles Gounod. Dalia Alonso guiará la narración y sobre el escenario estarán solistas de la Ópera de Oviedo.

La gratuidad de la interpretación y la actuación en sí no serán los únicos acicates: entre los asistentes a la charla-concierto se sorterán 50 invitaciones para el ensayo general de esta obra en el Teatro Campoamor, previsto el 13 de octubre.

"La ópera no puede ser más que en Oviedo por la cantidad de gente que involucra. Eso es difícil moverla por el territorio, pero lo que podemos hacer es traer un aperitivo", explicó el presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, durante la presentación de la actividad, que se desarrolló en el salón de actos del Ayuntamiento de Valdés.

La aspiración: más de 3.000 abonados

"Vendrán cantantes reales, no simulados, y se explicará la trama", añadió Rodríguez-Ovejero, quien recordó que la ópera "es un espectáculo total por la escenografía, la representación, la música, la iluminación, el canto... seguro que los asistentes se enamorarán (del género) y se harán abonados", añadió. De hecho, la ópera de Oviedo trata de ganar fieles nominales. En palabras de su presidente, "si en la actualidad tenemos 2.800 abonados, esperamos llegar a los 3.000 o más".

En la presentación de "Ópera en el Territorio" también participó la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, quien tiene claros los objetivos. En la Fundación Caja Rural "tenemos como eje principal el impulso demográfico, dar vida al territorio, trabajar en la generación de empleo y también en el ámbito cultural y de ocio. Una actividad cultural del más alto nivel puede ser un punto y seguido para la revitalización del medio rural asturiano", indicó.

El concejal de Promoción Económica de Valdés, Ismael González, aseguró, por su parte, que es "un honor" que la Ópera de Oviedo llegue a Luarca y que Fundación Caja Rural y Ópera de Oviedo "tengan en cuenta y se aprovechen nuestras instalaciones". La edil de Cultura, Clara García, también valoró la propuesta. "Iniciativas como esta refuerzan nuestro compromiso de que la cultura llegue a todos los vecinos, vivan donde vivan, y de que propuestas artísticas de primer nivel puedan disfrutarse también en nuestro concejo", indicó.

Villaviciosa y Cabezón de la Sal

En la 78ª temporada de la Ópera de Oviedo, también se llevarán los conciertos didáctivos a Villaviciosa y Cabezón de la Sal. En la primera localidad, el concierto será una adaptación de "La flauta mágica" para público familiar, "a cargo del elenco joven especializado en producciones para la infancia de "La Federica" (Teatro Riera, 2 de noviembre a las 18.30 horas".

En Cantabria, la apuesta es un concierto y dúos de ópera de "Rigoletto", de Verdi. La narración, como en Luarca, correrá a cargo de Dalia Alonsno y en el reparto participan igualmemente solistas de la Ópera de Oviedo (Casa de la Cultura, jueves, 11 de diciembre a las 19.00 horas). En este acaso, entre los asistentes se sortearán 50 invitaciones para el ensayo general previsto en el Teatro Campoamor el 15 de diciembre.

En general, se trata de una "colaboración estratégica" entre ambas instituciones que tiene como meta final "llevar la lírica más allá del escenario del Teatro Campoamor de Oviedo, creando puentes entre el mundo rural y la ópera, a través de experiencias directas, participativas y de alta calidad artística". Las instituciones protagonistas hablan de estos conceptos: "Descentralización cultural y "accesibilidad artística". Hay más objetivos: fomentar la participación de la ciudadanía en la cultura, tender puentes con los ayuntamientos, promover el contacto con el escenario lírico y ofrecer la oportunidad de acudir a ensayos generales.

Otras actividades

Además de esta apuesta para Luarca y Villaviciosa, programa junto a la Universidad de Oviedo similiares actividades en Salas y Ribadesella.

En la capita salense, se podrá disfrutar de la charla y escucha de las arias más conocidas de la obra "Roméo et Juliette"de Gounod, con Dalia Alonso. Será en el salón de actos de la Casa de la Cultura el miércoles, 8 de octubre a las 19 horas. Como en Luarca, sorteará entre los asistentes 50 invitaciones para el ensayo general del 13 de octubre.

En Ribadesella, se hará la misma actividad con idéntico formado, pero con la obra "Rigoletto", de Verdi. La fecha programada es el viernes 12 de diciembre y también hará sorteo de 50 invitaciones para el ensayo general del 15 de diciembre.

