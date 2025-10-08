Tener alumbrado público, la conquista de un pequeño pueblo de Navia

Balmeón contará con iluminación pública exterior. La Junta de Gobierno de Navia ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras a la empresa Electricidad José Ramón Fernández por 47.795 euros.

"Pondrá fin a una deuda histórica, ya que, a pesar de estar a solo un kilómetro de la capital del concejo, Balmeón carecía de este servicio tan básico en pleno 2025", advierte la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández.

El plazo de ejecución es dos meses. Esta actuación dotará a la localidad "de un servicio esencial para la seguridad y calidad de vida de sus vecinos", señala la regidora. Efectivamente, los vecinos de este enclave rural cercano a la carretera nacional reclamaban este servicio desde hace décadas.