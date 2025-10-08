La obra que mejorará el tramo comprendido entre la glorieta de la calle Gil Parrondo de Luarca y La Capitana

El Principado licitará "antes de final de año", según el Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, la renovación del pavimento de la avenida Argentina de Luarca, en el tramo comprendido entre la glorieta de la calle Gil Parrondo y el cruce con el barrio de La Capitana.

"Esta intervención era la principal petición en materia viaria urbana del Ayuntamiento a Consejería para el año 2026 y su consecución demuestra la buena sintonía entre ambas administraciones", opina el regidor.

Pérez señala que la actuación permitirá conectar distintas zonas de Luarca donde ya ha habido reformas, como la avenida de Galicia, las calles La Fuente y Gil Parrondo, la avenida de la Estación y el barrio de Las Arroxinas con la rehabilitación integral de La Capitana.