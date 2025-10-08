Polémica por la información de un panel turístico del Parque Histórico del Navia en Pesoz

Tres historiadores cuestionan la información que el Parque Histórico del Navia firma en un panel destinado a informar al visitante sobre la historia del Palacio de Ron, en Pesoz. Juan Allonca, natural de Pesoz, descendiente director de la Casa de Ron, historiador y miembro de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, Manuel Ruiz de Bucesta, director del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, y Pedro Vilanueva, doctor en Derecho e investigador, aseguran que el texto contiene errores importantes.

Se trata de lo que llaman "inexactitudes contradicen numerosos datos perfectamente conocidos y custodiados en diferentes archivos históricos tanto públicos como privados".

Aunque aseguran que su fin es mantener intacta la veracidad histórica critican al Parque Histórico del Navia: "Es palmaria la falta de investigación previa y en esta ocasión se vuelve a evidenciar la necesidad de recurrir a especialistas versados en la materia que se trate, evitando de este modo la proliferación de inadvertencias e incluso de algún desatino".

No hubo Ferrandus

En concreto, "Se ofrece a la familia de los Ron un dato ficticio cuyo origen legendario sería un Ferrandus", "se cita a Toribio Fernández de Ron y a sus vástagos como descendientes del antedicho Ferrandus, pues bien, resulta completamente improbable demostrar esa filiación por la completa falta de documentación", "se afirma que Álvaro Díaz de Ron habría ostentado el cargo de Gobernador de Asturias, pero que esto sucede durante el tiempo del reinado de Fernando VII, algo inverosímil" y "se indica que la capilla de San Andrés, ubicada en los predios del palacio, había sido trasladada desde el pueblo de Sanzo, pero estaba emplazada en las proximidades de la localidad de Cela".

El Parque Histórico del Navia no ha querido manifestarse. Los autores del escrito concluyen que es necesario que se informe de los elementos patrimoniales de la zona, pero echan de menos más rigor histórico.