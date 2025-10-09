Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asombrosa transformación del salón de plenos de Coaña: "Ha superado nuestras expectativas"

La actuación, con una subvención europea de 37.163 euros, ha sido ejecutada por una empresa del concejo

Vista general del nuevo espacio.

Vista general del nuevo espacio. / R. T. C.

T. Cascudo

Coaña

El Ayuntamiento de Coaña ha concluido la renovación integral de su salón de plenos municipal, una actuación financiada a través de las ayudas Leader dirigidas a entidades locales dentro de la convocatoria 2024 de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. En concreto, ha contado con una subvención de 37.163 euros que financia el 80% de la obra y el resultado es sorprendente. "Supera nuestras expectativas", señalan desde el consistorio.

El antiguo salón se había quedado desfasado y, por eso, se planteó una obra de modernización total del espacio institucional. La ejecución de las obras fue adjudicada a la empresa local Ribouco Construcciones. Desde el Ayuntamiento valoran especialmente que una firma local haya sido la encargada de llevar a cabo el proyecto, subrayando que "el resultado final destaca por la calidad, el detalle y el buen gusto en la ejecución de los trabajos".

Imagen de la mesa en la que tomarán asiento los concejales.

Imagen de la mesa en la que tomarán asiento los concejales. / R. T. C.

La alcaldesa, Rosana González, señala que, a falta de algún pequeño detalle, la obra está lista y se muestra satisfecha por el resultado y por el hecho de que una firma local esté detrás de la actuación. Señala que esta remodelación se enmarca dentro del proyecto "Coaña con su patrimonio", que "va llegando poco a poco a todos los inmuebles municipales".

Actualmente el proyecto "Coaña con su patrimonio" está permitiendo actuar en el citado salón de plenos y también en el Archivo Histórico, enclavado en la capital del concejo. La previsión del equipo de Gobierno es que en 2026 se acometa la remodelación de la Casa de Cultura, ubicada en la localidad de Ortiguera. El Gobierno local ya cuenta con el proyecto de esta actuación y "un pequeño apoyo económico" para llevarla a cabo. Se trata de un proyecto ambicioso, con un presupuesto que supera los 300.000 euros.

Detalle de una de las paredes.

Detalle de una de las paredes. / R. T. C.

El nuevo salón de Plenos, completamente renovado, acogerá su primer acto oficial en el mes de octubre, con la celebración de un Pleno ordinario. Desde el consistorio señalan que este espacio está "a disposición de todos los vecinos de Coaña".

