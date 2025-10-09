Blues a la orilla del Cantábrico: esta es la villa del Occidente que se prepara para recibir la cuarta edición del Festival de Blues de Asturias

El Festival de Blues de Asturias anuncia una cita imperdible: el aclamado guitarrista y vocalista Chino Swingslide desembarcará en Luarca hoy, viernes, para ofrecer una actuación muy especial. Será a las 23.00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Reconocido como una figura clave en la escena internacional del blues y maestro de la guitarra 'slide', Hernán Senra, su nombre real, promete un concierto inolvidable.

El músico es argentino aunque está afincado en Barcelona desde 2001. Según la crítica, ha construido una sólida trayectoria marcada por su virtuosismo y una impresionante versatilidad. Su capacidad para combinar el Delta blues con influencias de géneros como el gipsy jazz, el tango y el flamenco ha dado forma a un estilo personal, original y profundamente expresivo, destaca la organización del festival.

Aunque el protagonismo este viernes es de Chino Swingsilde, no es el único atractivo. De hecho, por cuarto año consecutivo, la capital valdesana se llenará de lo que los amantes del blues prefieren: guitarras, voces profundas y alma sureña.

Hay actividades hasta el domingo, transformando este evento, que nació como una tímida apuesta, en una de las más atractiva del norte del país relacionada con este género musical. Y lo hace como mejor sabe: con un cartel cuidado, propuestas para todos los públicos.

Tres días para escuchar, compartir y saborear

El festival arranca con "The Soulers" (21:00 horas), con su mezcla contagiosa de blues, soul y rhythm&blues. El sábado será el día grande, con actividades desde la mañana hasta pasada la medianoche. A las 11:00 horas, los más pequeños tendrán su momento con "Blues & Kids", talleres musicales pensados para que el blues empiece a calar desde la infancia.

A las 13:00 horas, la banda "Cimarron" tomará el relevo con su visión personal del género y por la tarde llegará el maratón de conciertos, un sello del festival según los entendidos. A las 18:30 horas actuará Juanma Montero, a las 20.00 horas, "Ladies in Blues", a las 22:00 horas, "La Blues Company, que rendirá homenaje al legendario club donostiarra "La Gatera" y, a medianoche, "Kid Carlos Band", de Sevilla.

El domingo 12 es un día más relajado, aunque no por ello especial para una villa que no suele disfrutar de este tipo de conciertos. Nuevamente los niños abrirán la jornada con "Blues & Kids" (11.00 de 1:00 a 13:00 horas), y a las 13:00 horas el festival se despedirá con la voz de la asturiana "Emma Black".Será un concierto íntimo, pensado para escuchar con calma y dejar que la música cierre lo que la música empezó, según se desprende de la información que trasladan los organizadores.

Parte de los restaurante ofrecerán menús especiales.