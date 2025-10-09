Cangas celebra su fiesta del vino con un brindis a la tradición y al futuro

Desde mañana, viernes 10, al domingo 12 de octubre, Cangas del Narcea volverá a vestirse de uva y tradición para celebrar la XXIII Fiesta de la Vendimia, una cita que combina historia, enoturismo y cultura popular en el corazón de la comarca vitivinícola asturiana por excelencia.

Durante tres días, calles y plazas de la villa se convertirán en un escenario de celebración en torno al vino DOP Cangas, con un programa que une catas, talleres, mercados artesanos, actuaciones musicales y propuestas para toda la familia.

Pisada de la uva el pasado año. / Demelsa Álvarez

El pistoletazo de salida será mañana, viernes 10, con una de las grandes novedades de esta edición: las I Jornadas "El fascinante mundo del vino", que se celebrarán en el auditorio de la Casa de Cultura. Tres reconocidos divulgadores –Lluis Tolosa, José Luis Murcia y Joaquín Gálvez– ofrecerán conferencias sobre el auge del enoturismo, la originalidad de los vinos asturianos y el valor del pasado cangués como base de su futuro vitivinícola. A las 11.00 horas, Lluis Tolosa abrirá la sesión con la ponencia "El boom del enoturismo en el mundo"; a las 12.30 horas, José Luis Murcia hablará sobre "De vinos por Asturias: tradición, originalidad y buen yantar"; y a las 13.30 horas, Joaquín Gálvez cerrará el programa con "El futuro del vino de Cangas está en su pasado". Con esta apuesta, el Ayuntamiento subraya la importancia de divulgar y profesionalizar el sector, en pleno crecimiento gracias al empuje de bodegas, viticultores y la Denominación de Origen Protegida (DOP).

Por la tarde, el ambiente festivo tomará las calles con la inauguración oficial de la fiesta, la entrega de la Cepa de Oro y el acto de hermanamiento entre Cangas del Narcea y el Concello de Meis, en Pontevedra, otro territorio de vino con el que se estrechan lazos culturales y turísticos. A continuación, la Cofradía del Vino de Cangas celebrará su propio hermanamiento con la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo, en un gesto simbólico que une dos de las tradiciones gastronómicas más arraigadas del Principado.

Durante todo el fin de semana, el Espacio Antón Chicote, en el patio del Ayuntamiento, será el epicentro de la degustación y venta de vino DOP Cangas, acompañado de actuaciones musicales como Perdizes, Los Cuádriceps, Los Buscavidas y el grupo D’Rumba, que animarán las jornadas con ritmos para todos los públicos.

La Plaza La Oliva acogerá el Mercado Artesano de Vendimia, con venta de productos agroalimentarios y artesanos, talleres creativos y actividades infantiles a cargo de Blinca, que incluirán propuestas tan originales como el "Taller de pintura con vino", la "Gymkana de códigos QR para familias" o la "Carrera de Vinocromos".

Ambiente durante la pasada edición. / Demelsa Álvarez

Pisada tradicional de la uva

Uno de los momentos más esperados volverá a ser la pisada tradicional de la uva, el sábado por la tarde. El carro del país, tirado por bueyes, recorrerá las calles acompañado de cofrades, vendimiadoras ataviadas con trajes de finales del siglo XIX y la Banda de Gaitas de Cangas del Narcea, antes de realizar la simbólica pisada en el patio del Ayuntamiento. Una escena que rinde homenaje al pasado campesino de la villa y al trabajo de generaciones que mantuvieron viva la viticultura en terrenos heroicos.

El domingo 12 cerrará el programa con nuevas catas, entre ellas el maridaje de vino DOP Cangas con queso Casín, además de la entrega de los galardones Uva Verde, Uva Madura y Artesano Mayor, con los que se reconoce la calidad, la trayectoria y la innovación de productores locales.

Con la vendimia recién terminada, Cangas celebra mucho más que una fiesta: celebra su identidad. Esta cita, organizada por el Ayuntamiento junto a la Junta Local de Hostelería y la Cofradía del Vino, es también un escaparate del dinamismo de un territorio que ha sabido convertir su tradición vitivinícola en motor de desarrollo, turismo y orgullo colectivo.

Porque en Cangas, cada copa de vino no solo brinda por el presente, sino también por un futuro que se sigue fermentando entre viñedos, montañas y cultura.