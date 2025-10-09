Clase de finanzas en el instituto de Vegadeo con la Caja Rural
El director general de la entidad compartió con 26 estudiantes de bachillerato nociones básicas de la actividad bancaria
Los escolares de primero de bachillerato del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, recibieron una clase magistral sobre finanzas de mano del director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero Casado, que les acercó al trabajo de una entidad financiera, que aen este caso responde a un modelo de banca cooperativa.
Romero Casado les insistió en que los dos principios que guían la labor de Caja Rural y la banca cooperativa son: “Generar valor con valores, lo que es un elemento diferencial con otras entidades financieras”. Les explicó que el fin de la banca cooperativa “no es el de maximizar beneficios para el pago de dividendos a un accionista” y que retornan “parte de los beneficios de la entidad al territorio organizando actividades o colaborando en el patrocinio de actividades como el Foro Comunicación y Escuela”.
Además, el director general de Caja Rural en Asturias les realizó una introducción a la actividad financiera tomando como ejemplo la experiencia de la entidad, explicando que es exactamente un banco, cuál es el objetivo y qué tipos de entidades operan en España. Además, les explicó que la banca cooperativa “no es un hecho aislado en España sino que es una fórmula muy testada en el centro y norte de Europa y con una repercusión importante”.
El ponente hizo hincapié a su público compuesto por 26 estudiantes de la importancia de que tengan conocimientos financieros y realizó con ellos un juego de rol en el que podían ver con un ejemplo participativo el funcionamiento de un crédito bancario.
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)