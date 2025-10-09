Clase de finanzas en el instituto de Vegadeo con la Caja Rural.

Los escolares de primero de bachillerato del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, recibieron una clase magistral sobre finanzas de mano del director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero Casado, que les acercó al trabajo de una entidad financiera, que aen este caso responde a un modelo de banca cooperativa.

Romero Casado les insistió en que los dos principios que guían la labor de Caja Rural y la banca cooperativa son: “Generar valor con valores, lo que es un elemento diferencial con otras entidades financieras”. Les explicó que el fin de la banca cooperativa “no es el de maximizar beneficios para el pago de dividendos a un accionista” y que retornan “parte de los beneficios de la entidad al territorio organizando actividades o colaborando en el patrocinio de actividades como el Foro Comunicación y Escuela”.

Además, el director general de Caja Rural en Asturias les realizó una introducción a la actividad financiera tomando como ejemplo la experiencia de la entidad, explicando que es exactamente un banco, cuál es el objetivo y qué tipos de entidades operan en España. Además, les explicó que la banca cooperativa “no es un hecho aislado en España sino que es una fórmula muy testada en el centro y norte de Europa y con una repercusión importante”.

El ponente hizo hincapié a su público compuesto por 26 estudiantes de la importancia de que tengan conocimientos financieros y realizó con ellos un juego de rol en el que podían ver con un ejemplo participativo el funcionamiento de un crédito bancario.