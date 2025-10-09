Fisioterapeuta y el triple de espacio en las consultas, las novedades del futuro consultorio de salud de Castropol

"Triplicará la superficie actual, incorporará el servicio de fisioterapia y ampliará el área asistencial con más salas para extracciones, atención de urgencias y tecnologías sanitarias avanzadas". Es la carta de presentación del futuro consultorio de Castropol, una obra pendiente y demandada que, por fin, según la Consejería de Salud, da pasos.

Tras una cita que reunió en Oviedo al alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, se detalló el futuro proyecto que prevé renovar las consultas de medicina y enfermería y mejorar pediatría, "que contará con una sala de lactancia".

772 metros cuadrados

La Consejería de Salud informó de que el nuevo centro tendrá 772 metros cuadrados y se levantará en una parcela de titularidad municipal y cedida al Principado en 2021 para este fin, de 1.700 junto al juzgado. "Una vez formalizada esa cesión, la Consejería de Salud iniciará los trámites para licitar la redacción del proyecto", indican desde el departamento que dirige Concepción Saavedra.

Con la nueva ubicación, se mejorará la accesibilidad. En concreto, la unidad de fisioterapia tendrá 100 metros cuadrados en los que se ubicarán la consulta, la sala de tratamiento y el cuarto de parafina; la unidad de apoyo asistencial dispondrá de tres salas para nuevas tecnologías, extracciones y tratamientos urgentes y contará con sala de espera propia; la zona de pediatría incorporará sala de lactancia y las consultas de medicina y enfermería se ampliarán sobre las actuales hasta 21 metros cuadrados. Por otro lado, habrá consultas para profesionales en formación.