Fisioterapeuta y el triple de espacio en las consultas, las novedades del futuro consultorio de salud de Castropol
El Principado detalla al alcalde los pormenores del proyecto, que se levantará cerca de los juzgados en un terreno cedido por el Ayuntamiento en 2021
"Triplicará la superficie actual, incorporará el servicio de fisioterapia y ampliará el área asistencial con más salas para extracciones, atención de urgencias y tecnologías sanitarias avanzadas". Es la carta de presentación del futuro consultorio de Castropol, una obra pendiente y demandada que, por fin, según la Consejería de Salud, da pasos.
Tras una cita que reunió en Oviedo al alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, se detalló el futuro proyecto que prevé renovar las consultas de medicina y enfermería y mejorar pediatría, "que contará con una sala de lactancia".
772 metros cuadrados
La Consejería de Salud informó de que el nuevo centro tendrá 772 metros cuadrados y se levantará en una parcela de titularidad municipal y cedida al Principado en 2021 para este fin, de 1.700 junto al juzgado. "Una vez formalizada esa cesión, la Consejería de Salud iniciará los trámites para licitar la redacción del proyecto", indican desde el departamento que dirige Concepción Saavedra.
Con la nueva ubicación, se mejorará la accesibilidad. En concreto, la unidad de fisioterapia tendrá 100 metros cuadrados en los que se ubicarán la consulta, la sala de tratamiento y el cuarto de parafina; la unidad de apoyo asistencial dispondrá de tres salas para nuevas tecnologías, extracciones y tratamientos urgentes y contará con sala de espera propia; la zona de pediatría incorporará sala de lactancia y las consultas de medicina y enfermería se ampliarán sobre las actuales hasta 21 metros cuadrados. Por otro lado, habrá consultas para profesionales en formación.
Suscríbete para seguir leyendo
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)