Esta es la joya arquitectónica de 1907 que se vende por medio millón de euros en el centro de Tapia

En plena Avenida de Galicia, una de las arterias más conocidas de Tapia de Casariego, se alza una joya arquitectónica que parece detenida en el tiempo. Construida en 1907, esta casa señorial incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias conserva intacto el encanto y la elegancia de las grandes residencias de principios del siglo XX. La inmobiliaria Maisons de Rêve la tiene a la venta por 530.000 euros

Con 578 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 758 metros cuadrados, la vivienda, una de las más icónicas de la capital tapiega, se distribuye en cinco plantas y cuenta con más de doce estancias, varios salones, cocinas, baños y un garaje propio. En su interior, los techos altos con frescos originales, los suelos hidráulicos, la escalera de madera noble y el mirador acristalado permiten un viaje en el tiempo.

El exterior cuenta con una fachada simétrica con balcones de forja, balaustradas de piedra y un jardín trasero lleno de árboles y flores. Señala la inmobiliaria, con actividad en Málaga y Asturias, que "hay casas que no se compran, se heredan y esta es una de ellas".

La inmobiliaria señala que la casa "requiere actualización interior", pero defiende su "estructura sólida y su ubicación privilegiada", pues está muy cerca de la playa. En este sentido, consideran que se trata de una buena oportunidad, ya sea para convertirla en hotel boutique, en residencia exclusiva o en proyecto con alma.