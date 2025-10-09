El Polo de Innovación del Occidente ya tiene sede y gerente: así arranca el proyecto que aspira a ser referencia en Asturias

El futuro polo de la innovación, una sede donde se concentrarán investigación y formación en los sectores pujantes en el occidente, ya tiene sede: será el antiguo colegio Menor de Villar de Luarca, que tiene la primera y segunda plantas disponibles.

Es el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, el que anuncia la buena nueva. Se trata de una ambiciosa apuesta que, en cierto sentido, ligará a estudiantes con empresas de la zonas y promoverá la investigación estratégica en la propia comarca por estar vinculada a los sectores y empresas que ya tienen arraigo en la zona.

Pérez informa de que el polo ya tiene personalidad jurídica y gerente, será el también director de la Agencia Sekuens, David González. "Los pasos se van cumpliendo según se proyectaron", indica Pérez, quien asegura que esta apuesta "requiere de tiempo por eso no se está pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones".

Un paso "vital"

El regidor da las gracias al Principado y en concreto a la Consejera de Ciencia, dirigida por Borja Sánchez, por dar este paso "vital" para el Occidente asturiano. Si todo discurre como se prevé, entre el próximo año y 2027 se ejecutarán las obras del interior del edificio. De momento, se espera por la redacción del proyecto técnico por parte del Principado, ya que tienen que discutirse cuáles serán las necesidades del edificio.

El Ayuntamiento de Valdés cederá el inmueble. Este lugar albergó los servicios municipales durante la reforma de la Casa Consistorial. Precisamente el carácter público del edificio determinó su ubicación. La idea nació en Navia y de la mano del exalcalde socialista Ignacio García Palacios.

Para el exdirigente político era urgente vincular formación con necesidades del sector empresarial de la comarca. De esta forma, se aglutinarían tres conceptos: formación, investigación y empresa, y se intentaría contener la marcha de talento al Centro, la emigración de los jóvenes a las ciudades del área metropolitana por motivos de estudios y formación y la pérdida, en definitiva de población joven.

Si todo discurre según la idea original, las empresas trabajarían de forma coordinada por el Principado para informar de las necesidades del mercado laboral y el gobierno regional se encargaría de grueso de la formación. Se espera por una forma de financiación dual, donde tengan cabida el sector público y el privado.

"No se robó nada a Navia"

En cuanto al lugar de la sede, Pérez asegura que "no se robó nada a Navia". "Más bien trabajamos para que esta idea se desarrollara en el Occidente; Navia proponía como sede un edificio privado y nosotros cedemos un público porque público es el germen de la iniciativa", sentencia. "No se podía perder una oportunidad así", opina y se muestra optimista por lo hecho hasta ahora: "Hablamos de hechos, de un polo de innovación que ya tiene CIF".

Por lo pronto, el alcalde valdesana manifiesta su total alegría". "Estamos hablando de un campus en una zona rural, algo que será ejemplar y referencia en Asturias y fuera de ella", dice y recuerda que en este lugar de Luarca, Villar, se encuentran numerosos servicios educativos: el instituto, dos colegios, el conservatorio de música, la escuela oficial de idiomas y la formación de la Universidad para personas mayores.

Además, en el mismo edificio donde tendrá sede el polo de innovación, hay otros servicios: se encuentran las oficinas de la Consejería de Medio Rural y las del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Faba Asturiana.

El Alcalde también recuerda que el concejo tiene un fuerte vínculo con la Ciencia por ser cuna de los prestigiosos investigadores Severo Ochoa y Margarita Salas, personalidades que dedicaron su vida a los laboratorios y persiguieron y lograron hallazgos determinantes para la Humanidad.