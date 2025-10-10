Los 165 años de una de las policías locales más antiguas de Asturias

Cuenta el actual jefe de la Policía Local de Valdés que la historia de este cuerpo se conoce poco. Pongamos a prueba al lector. Antes de pasar al siguiente párrafo, responda (o trate de hacerlo) a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años estima que tiene la policía municipal valdesana, una de las más antiguas de Asturias?

"Pues más de 150, en concreto 165", responde orgulloso Carlos Regino García en su despacho mientras busca en el ordenador y con denuedo fotos antiguas de esta institución que dio tanta personalidad a la capital del concejo.

La fecha clave es el 25 de octubre de 1860. Aquel día se creó la Guardia Municipal. Era una época diferente. Por las calles de una Luarca sin iluminación nocturna empezaron a patrullar agentes. El teniente de alcalde, Ricardo Méndez Piedra, nombró a cuatro: Francisco Álvarez, José Fernández, Fernando de la Peña y Francisco Gancedo. "Hemos rescatado mucha información sobre la policía local y lo que sabemos es que empezó a ser necesaria la vigilancia en una villa que crecía y no tenía alumbrado público", cuenta Regino.

La anécdota se convierte en clave para entender la situación: no se podían dejar piedras en el centro de plaza para evitar caídos, los guardias se aseguraban de que los portales estaban cerrados y, en general, se evitaban "trifulcas" varias.

Un policía local de Luarca, de servicio. / R. A. S.

En otras palabras, la capital de Valdés "crecía y era importante tener un orden; que se creara la policía nos hace pensar que la villa empezaba a ser villa", sostiene el actual jefe de este cuerpo de seguridad local.

Huella castrense

Cuenta Carlos Regino que antaño el cuerpo se nutría de personas relacionadas con el Ejército. Pasada la Guerra Civil (un lapsus en el que no hay documentación sobre cuál fue su función) y las guerras mundiales, la policía empezó a admitir civiles.

Un agente con el traje de policía local de su época. / R. A. S.

"No podemos comparar a los agentes de ahora con los de antes porque la sociedad era muy diferente", dice Carlos Regino. Del paso de los guardias de aquella primera época por Luarca se cuentan muchas anécdotas, algunas vinculadas a una autoridad desmedida y unas prácticas que hoy resultarían impensables.

También es conocido la influencia castrense en la Policía Local de Luarca. De hecho, ese es el origen de los impolutos trajes blancos que lucían los oficiales, "con sus medallas", en verano. "Es algo que caracteriza a nuestra policía, la de Valdés", dice el actual jefe, quien asegura que no deja de sorprenderse con la documentación hallada.

Hay muchas fotos sobre su actividad y también mucha historia desconocida que tratarán de acercarla al público "poco a poco". Hoy, viernes, es la primera actividad en la plaza Carmen y Severo Ochoa con escolares del concejo. Se hará una exhibición de los medios de este cuerpo de seguridad local.

Un agente coordinando el tráfico en La Farola. / R. A. S.

El próximo siete de noviembre tendrán lugar los actos oficiales con misa, imposición de medallas y vino español y el Ayuntamiento ya tiene en sus manos el llamado Reglamento de la Policía de Local.