Éxito del acercamiento de la ópera a Luarca: el público disfrutó de un aperitivo de "Roméo et Juliette"
El auditorio del Conservatorio de Música acogió una charla-concierto sobre la obra, que se puede ver en el Teatro Campoamor de Oviedo
Luarca disfrutó de un aperitivo de la ópera "Roméo et Juliette", que comienza a representarse este mismo viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. El proyecto “Opera en el Territorio”, financiado por la Fundación Caja Rural de Asturias, la Universidad de Oviedo y la Ópera de Oviedo, llevó al auditorio del Conservatorio de Música de Luarca un concierto con introducción dramatizada y selección de piezas musicales clave de la obra. La narración contó con la guía de Dalia Alonso y sobre el escenario se subieron solistas de la Ópera de Oviedo.
El auditorio se llenó para disfrutar de esta nueva propuesta que busca acercar el género lírico al público de toda la región, puesto que, por su montaje, la ópera no facilita su itinerancia por teatros pequeños.
La charla-concierto contó con cantantes reales y durante su desarrollo se fue explicando la trama. Además, entre los asistentes se sortearon 50 invitaciones para el ensayo general de esta obra en el Teatro Campoamor, previsto para el 13 de octubre.
