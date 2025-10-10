Explosivo programa cultural en Puerto de Vega (y que no te puedes perder si tienes hijos)

La Bbiblioteca Jovellanos de Puerto de Vega da la bienvenida al otoño con una variada programación cultural que permanecerá activa hasta mayo. En colaboración con la profesora jubilada Elena Fernández-Campoamor, la entidad cultural ha organizado tres propuestas pensadas para fomentar la lectura, la creatividad y el conocimiento de la historia local entre vecinos de todas las edades y, especialmente, entre los más pequeños.

Una de las novedades es el club de lectura "Los Mejos – ¿Quedamos para leer?", dirigido a jóvenes de entre 10 y 14 años (de 5º de Primaria a 2º de ESO). El grupo se reunirá un jueves al mes, de 17:30 a 18:30 horas, en un espacio donde la lectura será solo el punto de partida. A partir de los libros elegidos colectivamente los participantes podrán debatir, crear y compartir experiencias en torno a la literatura.

María Elena Rodríguez-Campoamor, en el colegio Pedro Penzol, con su guitarra. / Ana M. Serrano / ANA SERRANO

Para el público adulto, se pone en marcha "¿Qué me cuentas de Veiga? – Historias para compartir", una actividad orientada a mayores de 18 años que quieran recuperar y transmitir vivencias, leyendas, canciones y curiosidades relacionadas con Puerto de Vega. Las sesiones se celebrará los lunes, una vez al mes, en el mismo horario: de 17:30 a 18:30.

La tercera propuesta, "Había una vez en Vega… ¿Quieres que te lo cuente otra vez?", está abierta a todas las edades y busca dar vida a los cuentos, relatos y canciones inspirados en el patrimonio oral y cultural del pueblo. Este espacio intergeneracional para narrar, cantar y crear en grupo tendrá lugar los martes, también una vez al mes, de 17:30 a 18:30.

Todas las actividades son gratuitas y están diseñadas para fortalecer el vínculo con la cultura local, promover la participación vecinal y estimular el gusto por la lectura y la tradición oral.