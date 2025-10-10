Explosivo programa cultural en Puerto de Vega (y que no te puedes perder si tienes hijos)
El espacio ofrece a partir de otoño tres talleres para fomentar la lectura uno para menores, otro para adultos y uno más intergeneracional
La Bbiblioteca Jovellanos de Puerto de Vega da la bienvenida al otoño con una variada programación cultural que permanecerá activa hasta mayo. En colaboración con la profesora jubilada Elena Fernández-Campoamor, la entidad cultural ha organizado tres propuestas pensadas para fomentar la lectura, la creatividad y el conocimiento de la historia local entre vecinos de todas las edades y, especialmente, entre los más pequeños.
Una de las novedades es el club de lectura "Los Mejos – ¿Quedamos para leer?", dirigido a jóvenes de entre 10 y 14 años (de 5º de Primaria a 2º de ESO). El grupo se reunirá un jueves al mes, de 17:30 a 18:30 horas, en un espacio donde la lectura será solo el punto de partida. A partir de los libros elegidos colectivamente los participantes podrán debatir, crear y compartir experiencias en torno a la literatura.
Para el público adulto, se pone en marcha "¿Qué me cuentas de Veiga? – Historias para compartir", una actividad orientada a mayores de 18 años que quieran recuperar y transmitir vivencias, leyendas, canciones y curiosidades relacionadas con Puerto de Vega. Las sesiones se celebrará los lunes, una vez al mes, en el mismo horario: de 17:30 a 18:30.
La tercera propuesta, intergeneracional
La tercera propuesta, "Había una vez en Vega… ¿Quieres que te lo cuente otra vez?", está abierta a todas las edades y busca dar vida a los cuentos, relatos y canciones inspirados en el patrimonio oral y cultural del pueblo. Este espacio intergeneracional para narrar, cantar y crear en grupo tendrá lugar los martes, también una vez al mes, de 17:30 a 18:30.
Todas las actividades son gratuitas y están diseñadas para fortalecer el vínculo con la cultura local, promover la participación vecinal y estimular el gusto por la lectura y la tradición oral.
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Acuerdo cerrado, el Oviedo ya tiene nuevo entrenador: Carrión está camino de Oviedo para firmar
- Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Bombazo en el Oviedo: ¡Veljko Paunovic, destituido!
- Luis Carrión, opción para sustituir a Paunovic en el Oviedo
- Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
- Veljko Paunovic abandona El Requexón junto a su equipo tras ser destituido como entrenador del Oviedo: 'Mucha suerte, así es el fútbol