La Primera División de fútbol, en Navia el próximo 30 de octubre

Será el 30 de octubre a las 19.00 horas en el campo de fútbol de El Pardo de Navia. El Puerto de Vega senior medirá sus fuerzas con un equipo de la primera división, el Celta de Vigo. Tras conocerse el pasado lunes el rival, el club portoveguense inició las negociaciones para lograr un campo donde disputar tan ansiado evento.

Según pudo saber este diario, el club intentó por todos los medios que la cita deportiva, algo "histórico para la comarca", se celebrara en el concejo naviego y finalmente será posible. Eso sí, la Real Federación de Fútbol exige requisitos a un campo que nunca fue escenario de un duelo de Primera División: se van a incluir gradas supletorias para alcanzar los 4.000 espectadores y que tiene que haber una importante instalación lumínica de cara a la retransmisión televisiva.

Por lo demás, el club vive un momento especial, como advierten el entrenador del equipo, Javier Prendes, los jugadores y la directiva. El Puerto de Vega ganó la Copa AsturFútbol y compitió contra un equipo de otra comunidad del Norte (el Alberite, de La Rioja) para poder clasificarse y disputar la Copa del Rey. Un sueño.