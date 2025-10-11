Luarca sumará 220 plazas de aparcamiento tras dar luz verde a las obras de la manzana de la imprenta

Luz verde a las obras que permitirán ganar 220 plazas de aparcamiento en el centro de Luarca y, en concreto, en la manzana de la imprenta. El Ayuntamiento ha dado la licencia al grupo de inversores que planean acondicionar un parking de pago en este lugar de Luarca, a orillas del río Negro y en la calle Gil Parrondo, cerca del edificio de Guatemala y el colegio Padre Galo. El Alcalde, Óscar Pérez, muestra su conformidad con un proyecto que "cambiará el esqueleto de Luarca". Aunque es prematuro contar cómo afectará a la futura reordenación del tráfico (ganar más espacios peatonales) en el centro de villa, es "la primera apuesta para lograrlo".

Pérez asegura que las obras empezarán el martes. Según consta en el Ayuntamiento, se eliminarán todas las ruinas y se conservarán solo las fachadas de la antigua imprenta y de la metalgráfica. De este modo, el gobierno local evita que se derribe parte de edificio y conserva las singularidades de la zona, es decir, lo más característico de imprenta y 'metalgráfica'. Por lo demás, el desarrollo del parking está en manos privadas. El Ayuntamiento, eso sí, hizo de interlocutor para poner de acuerdo a 16 propietarios. Esto permitirá, por un lado, ganar las ansiadas plazas de aparcamiento en el centro de la villa, y, por otro, retirar ruinas que suponen un peligro para el viandante.

Objetivo desde hace seis años

"Estamos hablando de un proyecto en el que pienso desde hace seis años", advierte el regidor, quien valora positivamente el interés y la inversión de la futura empresa que gestionará el parking. El Alcalde aclara que llegar a este punto, que formaba parte de su programa electoral, insiste, no ha sido fácil. El Ayuntamiento tiene el visto bueno de todas las administraciones implicadas, algo que no logró el último gobierno del también socialista Simón Guardado, que tenían similar planteamiento para ganar más estacionamiento en el centro de la villa.

Una de las que se conservará. / Ana M. Serrano

En Luarca, los problemas de estacionamiento son notorios durante las épocas de mayor afluencia de público. Ante esta situación, el gobierno habilitó dos zonas para los turismos, una en el instituto de Villar y otra en El Chano, y también amplió las zonas de pago. Ahora en la villa hay tres: zona azul, verde y naranja. La orografía de Luarca impide un aparcamiento, que no tenga un coste multimillonario si se suma el proyecto y la obra, en otros rincones. El escollo es el paso del río Negro, lo que dificulta un parking subterráneo en lugares como la plaza del Ayuntamiento, como se llegó a estudiar.

Adiós a las ruinas

Con respecto a las ruinas, el gobierno de Óscar Pérez emprendió una batalla al inicio de mandato para evitar riesgos al viandante y la proliferación de fachadas en mal estado. En concreto, se envió un requerimiento a los propietarios de los edificios singulares de Luarca o en mal estado que necesitaban reformas.

También se llegó a acuerdos con propietarios con solar, como ocurrió en la avenida de Galicia, para adecuar espacios como zona de aparcamiento. A la par, está ejecutado el derribo de una casa en El Chano de Luarca. Los funcionarios no localizaron a los propietarios en el tiempo que consideraron razonable y, ante el inminente riesgo de caída y daños, se dio el visto bueno para actuar. La operación tuvo un coste de 15.000 euros.