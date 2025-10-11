El Principado invertirá más de 49.000 euros en mejorar el abastecimiento de agua en Santa Eulalia de Oscos

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha destinado 49.353 euros a la redacción del proyecto de ampliación y mejora del sistema de abastecimiento de agua en Santa Eulalia de Oscos. La actuación tiene como objetivo adaptar la red de agua potable “a las nuevas exigencias normativas y a los efectos del cambio climático, que inciden cada vez con más frecuencia en los recursos hídricos del occidente asturiano”, detallan fuentes de consejería.

El proyecto contempla una modernización integral de la infraestructura hidráulica del concejo, que incluirá el acondicionamiento de las captaciones de Galgueria y Barcia, la renovación parcial de las tuberías, la construcción de una planta potabilizadora, el aumento de la capacidad del depósito de Santalla y la extensión de la red hasta la localidad de Millarado.

Además, el proyecto prevé la digitalización completa del sistema, una medida que permitirá mejorar “su gestión, control y eficiencia, facilitando una respuesta más ágil ante posibles incidencias o picos de demanda”, detallan.

La Administración regional explica que todas estas actuaciones permitirán “garantizar una mayor calidad del agua y reforzar el suministro durante los periodos de estiaje, cuando los manantiales y la toma del río Barcia sufren una reducción de caudal más acusada”.

La iniciativa se enmarca en el plan de inversiones del Gobierno de Asturias para la modernización de las infraestructuras hidráulicas, una estrategia que busca asegurar el acceso a servicios básicos en todo el territorio, mejorar la eficiencia del ciclo del agua y proteger el entorno natural.