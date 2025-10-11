Tineo inaugura la Semana de la Pesca y del Medio Ambiente con el campeonato social de parejas

El Campeonato Social de Parejas que se disputa este sábado, de 9.00 a 19.00 horas, en el coto pesca intensivo El Arenero (Tineo) inaugura una intensa semana de actividades organizada por la asociación de pescadores “El Banzao”, con la colaboración del Ayuntamiento de Tineo y la Consejería de Medio Rural. Se trata de la décimo séptima edición de la Semana de la Pesca y del Medio Ambiente, una cita consolidada en el calendario local que combina actividades deportivas, educativas y de sensibilización ecológica.

Este primer fin de semana actividades es totalmente deportivo, ya que el domingo se suman a la competición el público infantil con el desarrollo del Campeonato Infantil de Pesca, que se desarrollará de 11.00 a 13.30 horas.

El compromiso medioambiental centrará las jornadas del martes 14 y miércoles 15, con labores de limpieza del río Navelgas y del río Arganza, respectivamente, ambas con inscripción gratuita previa.

La programación continuará el jueves 16 con un taller de pesca para colectivos de especial interés dirigido al Centro de Apoyo a la Integración (CAI), y el viernes 17 con una nueva sesión de este taller, pero dirigida a los residentes de mayores del ERA de Tineo. Ese mismo día, a las 19:00 horas, se celebrará el sorteo del Encuentro Nacional de Pesca a Mosca por Parejas, correspondiente al IV Memorial José Carlos Rodríguez, que se disputará al día siguiente.

El cierre de la programación será el sábado 18 de octubre, que comenzará con el Encuentro Nacional de Pesca a Mosca por Parejas, de 8.00 a 19.00 horas en El Arenero.

Además, es una jornada de reconocimientos en la que el colectivo de pescadores agradece la colaboración prestada por entidades y personas. Este la Junta directiva de la asociación decidió por unanimidad nombrar Socio del Año a Carlos Blanco Morillo, y como Entidad del Año eligió a la peña “La Resaka”. “Ambos galardones son un reconocimiento y agradecimiento a su trabajo y colaboración en las diferentes acciones que realiza el colectivo”, subrayan desde “El Banzao”.

Con este programa, Tineo refuerza su apuesta por la sostenibilidad, la convivencia y la promoción del deporte de la pesca en un entorno natural privilegiado.