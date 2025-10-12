El empresario de la mina de Cerredo dice que venderá la de Tormaleo

El empresario minero Jesús Manuel Rodríguez Morán planea vender la empresa Carbones La Vega, que explota la mina de Tormaleo (Ibias), según comunicó a los trabajadores de la explotación la pasada semana en un encuentro celebrado en Ibias.

Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido en el mundo minero como Chus Mirantes, es el titular del entramado familiar que también explotaba la mina de Cerredo (Degaña), en la que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco trabajadores, a causa de una explosión de grisú, cuando extraían carbón ilegalmente. En esa misma mina, en agosto de 2022, se produjo otro accidente mortal, esta vez al perder el control un camión cargado de carbón. Falleció un trabajador y otro sufrió la amputación de la pierna. En aquella ocasión también quedó acreditado que se extraía carbón ilegalmente.

Fuentes de la plantilla aseguraron que está previsto que la operación de venta de Carbones La Vega se cierre el próximo día 14 de este mes, aunque pidieron confidencialidad sobre el posible comprador. Las mismas fuentes aseguraron que la operación afecta únicamente a Carbones La Vega, propietaria de los derechos mineros de la mina de Tormaleo, y que la explota con una licencia para extraer carbón.

Chus Mirantes afronta una complicada situación económica tras el accidente de Cerredo y a causa de un proceso judicial tras el hallazgo de 390 kilogramos de cocaína en un transporte de carbón vegetal descargado en El Musel en 2014. Por esta última cuestión, Mirantes se enfrenta a una petición de diez años de cárcel.

Las dificultades económicas afectaron a la capacidad para abonar las nóminas a la más de una treintena de trabajadores de Carbones La Vega, que llevan desde el pasado mes de abril sufriendo problemas para cobrar sus nóminas, con continuas demoras o liquidaciones retrasadas, como ya informó este periódico. Algunos trabajadores tienen pendiente el pago de cinco mensualidades.

Mirantes afirmó a la plantilla, según las fuentes consultadas, que la empresa que presuntamente adquirirá Carbones La Vega asumirá también los pagos pendientes a los empleados de la mina de Tormaleo. Lo mismo afirmó en una breve conversación con la Alcaldesa, Gemma Álvarez.

Aunque algunas fuentes aseguran que Mirantes llegó a afirmar que estaba dispuesto a vender también la mina de Cerredo (esto es, los derechos que actualmente posee la empresa Blue Solving, de la que es administrador su hijo y que operaba en la explotación cuando se extraía carbón ilegal), otras fuentes afirman que la operación se limita exclusivamente a Tormaleo y a Carbones La Vega.

El cambio de propietario de Carbones La Vega no tendría por qué afectar a los permisos administrativos de la mina de Tormaleo, ya que no sería una venta de los derechos mineros, sino íntegramente de la empresa titular de ellos.

Mirantes trata de deshacerse de sus empresas mineras. Así, el empresario relató recientemente que intentaba vender su mina leonesa de Laciana a una empresa Andaluza. También, según publicó "Asturias diario", intentaba vender su entramado minero con una firma de inversión de Madrid. El accidente de Cerredo frustró la operación.