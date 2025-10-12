Lagúa (Ibias) tendrá cinco caminos nuevos gracias a la concentración parcelaria

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ya tiene en marcha el proceso de contratación de la obra para dotar de una red de caminos a la concentración parcelaria al pueblo de Lagúa, en la parroquia de Os Coutos del concejo de Ibias. El proyecto salió a licitación por 190.274 euros y contempla la ejecución de cinco caminos con una longitud de más de tres kilómetros, de los que 1.557 metros discurren por caminos existentes. De este modo, los 1.521 metros restantes, en torno al 49%, serán accesos de nuevo trazado.

Los trabajos incluirán la mejora de aspectos como el trazado, las pendientes, la limpieza y el ensanche de los caminos, así como la instalación de una red de drenaje adecuada.

Esta actuación beneficiará a los 13 propietarios de la concentración parcelaria, que alberga una superficie total de 124 hectáreas. Esta concentración, cuya superficie se publicará el próximo año en la resolución provisional, mejorará la eficiencia agrícola, permitirá un uso más óptimo de los recursos y hará a las explotaciones más competitivas al incrementar su rentabilidad. De este modo, los propietarios verán ampliadas sus fincas, que aumentarán un 841% el tamaño, pasando de una superficie media de 3.423 metros cuadrados a más de 3,2 hectáreas.

Fuentes de Medio Rural detallan que el objetivo principal de esta obra es garantizar el acceso rodado a todas las fincas resultantes de esta concentración parcelaria. Para ello, se han diseñado unos caminos de anchura suficiente para el tránsito de vehículos agrícolas y sus aperos, así como reducir las pendientes excesivas, mejorar las rasantes, proporcionar las capas de rodadura adecuadas según el tipo de tráfico y minimizar el impacto ambiental.

En este sentido, a los caminos se les dotará con una anchura estándar de cuatro metros, con un radio mínimo de giro de siete metros en las curvas. Además, se ejecutará un sistema de drenaje que incluya cunetas de hormigón y caños para la evacuación de aguas, tanto de manera transversal como longitudinal.

Los taludes se ajustarán según el tipo de material encontrado en cada tramo, con pendientes específicas en desmonte y terraplén. Se realizará el mínimo movimiento de tierras necesario, utilizando el material obtenido de los desmontes para la ejecución de explanadas, terraplenes y para cubrir los taludes. La elección del tipo de firme dependerá de las características del terreno, el tipo de tráfico previsto y el entorno. Finalmente, se construirán elementos de contención y sostenimiento necesarios para garantizar la estabilidad de la obra. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.