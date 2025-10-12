Pesoz celebró “con gran éxito” su Festa del Viño
Una docena de vinos se presentaron al concurso que ganó Luis Bustelo, de Pelorde, y Ana Allonca, de Pesoz
Pesoz celebró con “gran éxito” de público y ventas la XVII Festa del Viño, que arrancó con un mercado tradicional y cuyo acto principal es un concurso de vinos con cata popular. El jurado tuvo que escoger entre 12 vinos, se blancos y 6 tintos, a los ganadores de la décima séptima edición.
Los ganadores del concurso fueron Luis Bustelo, de Pelorde, en la categoría de blanco; y Ana Allonca, de Pesoz, con su vino tinto.
“Fue una fiesta más concurrida que se recuerda en 17 años, además coincide con una cosecha de uva espectacular”, valoran los vecinos, que aseguran que los vinos presentados a concurso son “cada vez de mayor calidad”.
La animación del evento corrió a cargo de la Cuarentuna (Tuna de Veteranos de Oviedo), que tuvieron una “gran acogida”.
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo