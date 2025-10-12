Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pueblo asturiano de "Heidi" al que solo se puede llegar atravesando una pasarela colgante de 80 metros sobre el río

Ubicada en el desconocido concejo de Ibias, esta aldea es conocida como "el sol de Asturias" por las altas temperaturas que alcanza en verano, y se caracteriza por sus viñedos y casitas de piedra y pizarra

El puente colgante que da entrada peatonal al pueblo de Riodeporcos. | Demelsa Álvarez / Demelsa ÁLVAREZ

Valeria Montero

Podría ser perfectamente el pueblo de "Heidi" en Asturias. Entre montañas, alejado de la zona urbana, solitario y salpicado de casitas de piedra y pizarra. Riodeporcos, en el desconocido concejo de Ibias, es una aldea única no solo por su belleza, sino también por su acceso. Hasta allí solo se puede llegar a pie y atravesando una pasarela de 80 metros de longitud sobre el río Navia.

Cruzar ese puente colgante de tablones de madera es realizar un viaje en el tiempo. Volver al silencio de la naturaleza. Precisamente, no contar con acceso rodado directo es lo que ha permitido que esta localidad asturiana haya llegado con la belleza de antaño prácticamente inalterada hasta nuestros días.

El sol de Asturias

Una vez superada la pasarela, un camino de tierra lleva hasta el centro del pueblo, caracterizado por los emparrados, los viñedos, las huertas y la arquitectura tradicional de sus construcciones. Riodeporcos tiene microclima. De hecho, el lema turístico con el que es conocido dentro del concejo de Ibias es "el sol de Asturias". En verano hay días en los que superan los 40 grados.

A casi tres horas de Oviedo

Situado a 40 minutos de San Antolín, la capital del municipo, y a casi tres horas de Oviedo, para llegar a Riodeporcos hay que cruzar durante unos kilómetros a Galicia, a la provincia de Lugo y más concretamente a la localidad de Marentes. La impresionante pasarela colgante une, de hecho, Asturias con Galicia (y viceversa). Una vez ante ella, hay que dejar el coche, ya que el puente solo se puede cruzar andando.

Gana población

Además de coquetas casas, Riodeporcos tiene una pequeña capilla dedicada al patrón, San Roque, cuya fiesta se celebra cada 15 de agosto. Otra de las peculiaridades de este pueblo remoto de Asturias es que presume de ser de los pocos núcleos rurales de la zona que en los últimos 20 años ha ganado población. En la actualidad, cuenta con ocho habitantes diarios, que ocupan tres de sus seis casas. Las tres restantes cuentan con inquilinos en fines de semanas y periodos vacacionales, especialmente en verano, lo que hace que en algunos momentos del año la población se duplique.

Al norte de Riodeporcos hay un frondoso alcornocal. Los vecinos aprovechaban sus frutos para la alimentación de los cerdos, aunque el mayor beneficio lo obtenían con la extracción del corcho, apreciado en la zona al destinarlo a la fabricación de los trobos, como se conoce a los colmenares tradicionales. La miel de Ibias goza de sobrada fama tanto dentro como fuera de Asturias.

"Porcos" y osos

¿Y por qué Riodeporcos? Los vecinos no saben con certeza de dónde viene su nombre, aunque piensan que puede deberse a la abundante presencia de jabalíes (porcos en gallego) en la zona. En el pueblo tampoco se escapan a las visitas del oso, cada vez más frecuentes, y que han obligado a los vecinos a desistir de mantener sus colmenares.

