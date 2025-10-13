Cruce de críticas en Navia a cuenta de la subida de la tasa de basura

El Pleno extraordinario de Navia celebrado el pasado viernes tuvo que retirar el punto referido a la tasa de basura, puesto que en el informe municipal se había hecho el cálculo de la tasa siguiendo los costes marcados por Cogersa previos a octubre. La semana pasada, la comisión delega de la entidad fijó que el coste real del servicio quedaría marcado en 82 euros, una modificación que no se aplicó al cálculo de la tasa naviega “por desconocimiento” en ese momento.

Un error del que se dio cuenta en el pleno por parte de la oposición, lo que supuso la retirada del punto “para comprobar y hacer nuevos cálculos”. No obstante, la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, asegura que de haberse aprobado “no sería ningún problema, como es una tasa para aplicar en 2026, en cuanto hubiésemos conocido el cambio de criterio se había hecho la modificación a tiempo igualmente”.

No obstante, la interpretación realizada por el PSOE de Navia sobre este “error” es que el PP trabaja con “improvisación, descontrol y falta de rigor” e insisten en que el estudio económico presentado “inflaba el coste del servicio en más de 27.000 euros, al fijar el precio en 90 euros por tonelada”.

La alcaldesa aclara que no es el equipo de gobierno quien marca los importes a la hora de acordar las tasas de basura. “Es un trabajo que realizan los técnicos municipales y lo hicieron perfectamente con los criterios que había en ese momento”, defiende.

En todo caso, Fernández recuerda que la subida que se está aplicando en la tasa de basura es “culpa del basurazo de Sánchez, que nos obliga a todos los ayuntamientos a subir la tasa para que los ingresos cobrados a los vecinos cubran todos los gastos generados por la recogida y gestión”. En este sentido, la alcaldesa popular recuerda que Cogersa sube todos los años la tasa “con el voto a favor de PSOE e IU exclusivamente, y con el voto en contra del PP porque no mejoran el servicio y son abusivas, como podemos comprobar cuando nos llega el recibo”.

La regidora recuerda que “en este Ayuntamiento no solo no hemos subido ningún impuesto (salvo esta tasa, por obligación legal), sino que los hemos bajado, como el impuesto que grava la plusvalía en el fallecimiento”.